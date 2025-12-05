Украина призвала ПАСЕ усилить международные механизмы защиты продовольственной безопасности

Украина призвала Парламентскую ассамблею Совета Европы усилить международные механизмы защиты продовольственной безопасности в условиях войны, подчеркнув, что РФ сознательно использует голод как оружие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства по результатам заседания Комитета по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию, которое состоялось в Париже 4 декабря.

РФ сознательно использует голод как оружие

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий подчеркнул, что до полномасштабной войны Украина обеспечивала продовольствием до 400 млн человек в мире. Сейчас, несмотря на атаки врага, государство остается критически важным участником глобального продовольственного рынка.

"С начала полномасштабного вторжения экспортировано около 250 млн тонн продовольствия, из которых более 165 млн тонн – зерновые культуры. В частности, 36% мирового экспорта подсолнечного масла, 38% подсолнечного шрота, 13% кукурузы, 7% пшеницы и т.д.", – говорится в сообщении.

Отдельное внимание Высоцкий обратил на гуманитарные программы, в частности Grain from Ukraine, которая уже помогла около 20 млн человек в самых уязвимых регионах Африки и Азии.

"Сегодня международная продовольственная безопасность – это вопрос не только экономики, но и выживания. Россия сознательно использует голод как оружие, уничтожая аграрную и энергетическую инфраструктуру Украины. Такие действия ставят под угрозу миллионы людей далеко за ее пределами", – отметил Высоцкий.

Резолюция ПАСЕ

По итогам заседания была принята резолюция "Обеспечение устойчивой продовольственной безопасности во время кризиса".

Как было отмечено во время мероприятия, документ согласуется с ключевыми международными нормами, которые запрещают использование голода как метода ведения войны. Украина также призвала усилить международные механизмы защиты продовольственной безопасности и обеспечить привлечение России к ответственности за использование голода как оружия.

"Резолюция ПАСЕ – важный шаг для защиты права на пищу и формирования устойчивых продовольственных систем в Европе и мире. Украина и в дальнейшем будет гарантом глобальной продовольственной безопасности, но для этого нам нужна единая позиция международного сообщества и действенные механизмы ответственности агрессора", – подчеркнул Высоцкий.