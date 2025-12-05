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Новини Продовольча безпека
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Україна закликала ПАРЄ посилити міжнародні механізми захисту продовольчої безпеки

ПАРЄ має посилити механізми захисту продовольчої безпеки

Україна закликала Парламентську асамблею Ради Європи посилити міжнародні механізми захисту продовольчої безпеки в умовах війни, наголосивши, що РФ свідомо використовує голод як зброю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства за результатами засідання Комітету із соціальних справ, охорони здоров’я та сталого розвитку, що відбулося в Парижі 4 грудня.

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РФ свідомо використовує голод як зброю

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький наголосив, що до повномасштабної війни Україна забезпечувала продовольством до 400 млн людей у світі. Нині, попри атаки ворога, держава залишається критично важливим учасником глобального продовольчого ринку.

"Від початку повномасштабного вторгнення експортовано близько 250 млн тонн продовольства, з яких понад 165 млн тонн – зернові культури. Зокрема, 36% світового експорту соняшникової олії, 38% соняшникового шроту, 13% кукурудзи, 7% пшениці тощо", - йдеться в повідомленні.

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Окрему увагу Висоцький звернув на гуманітарні програми, зокрема Grain from Ukraine, яка вже допомогла близько 20 млн людей у найвразливіших регіонах Африки та Азії.

"Сьогодні міжнародна продовольча безпека – це питання не лише економіки, а і виживання. Росія свідомо використовує голод як зброю, знищуючи аграрну та енергетичну інфраструктуру України. Такі дії ставлять під загрозу мільйони людей далеко за її межами", – зазначив Висоцький.

Резолюція ПАРЄ

За підсумками засідання була ухвалена резолюція "Забезпечення сталої продовольчої безпеки в часи кризи".

Як було наголошено під час заходу, документ узгоджується з ключовими міжнародними нормами, які забороняють використання голоду як методу ведення війни. Україна також закликала посилити міжнародні механізми захисту продовольчої безпеки й забезпечити притягнення Росії до відповідальності за використання голоду як зброї.

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"Резолюція ПАРЄ – важливий крок для захисту права на їжу та формування стійких продовольчих систем у Європі та світі. Україна й надалі буде гарантом глобальної продовольчої безпеки, але для цього нам потрібна єдина позиція міжнародної спільноти та дієві механізми відповідальності агресора", - наголосив Висоцький.

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ПАРЄ (841) росія (70468) продовольство (350)
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А давайте закличему ПАРЕ захистити продовольство від впливу атомної бомби! Захищати - так захищати! Закликати - так закликати!
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05.12.2025 17:06 Відповісти
Лучше бы Украина цены контролировала на продукты в самой Украине, люди уже в магазины как в музеи ходят.
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05.12.2025 17:24 Відповісти
Як засвідчує досвід людства, намагання "гасударства" контролювати цени на продукти якимось таємничим чином призводить до зникнення тих продуктів...
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05.12.2025 17:41 Відповісти
Да, но в люто коррумпированной стране такой как Украина где к тому же идёт страшная война, не контролировать цены на продукты питания это значит обрекать огромное количество людей на полуголодное существование.
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05.12.2025 17:48 Відповісти
Таможенными квотами все правительства, всегда, регулируют цены в т.ч и на продовольствие. Иначе вывезут всё.
P.S. Кстати "пусть едят бриоши (пирожные) вместо хлеба - попытка административно ограничить спекуляцию мукой в Париже
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05.12.2025 20:03 Відповісти
"в люто коррумпированной стране такой как Украина" чи росія, чи Китай, чи Венесуела, величезна кількість людей рано чи пізно стає приреченою на напівголодне існування з "карточкамі" для "масс" та "спєцпайкамі" для наближених до "правителів".
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05.12.2025 18:08 Відповісти
 
 