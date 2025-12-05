Просто отдать территорию России неприемлемо для Украины. Это несправедливый мир, - Сырский

Для Украины было бы "неприемлемо" просто отказаться от своей территории в любом мирном соглашении с Россией.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Отказ от территорий – не является настоящим миром для Украины

Сырский заявил, что "справедливого мира" можно достичь только в том случае, если боевые действия будут остановлены на нынешних линиях фронта, а затем состоятся переговоры.

По его мнению, Россия использует мирные переговоры как "прикрытие", чтобы захватить больше украинской территории.

"Наша главная миссия – защищать нашу землю, нашу страну и наше население. Понятно, для нас неприемлемо просто отказаться от территории. Что это вообще значит – отдать нашу землю? Именно поэтому мы воюем; поэтому мы не отдаем свою территорию", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Территориальные уступки относительно Донбасса

Почти через четыре года Россия оккупирует почти пятую часть Украины, включая большие части Донбасса, но значительно отстает от первоначальной цели – установления прокремлевского правительства в Киеве, отмечает издание.

На вопрос, будут ли напрасными жертвы тех людей, которые отдали свою жизнь, защищая свою страну, если Украина будет вынуждена передать Москве земли, которые она все еще контролирует на Донбассе, Сырский заявил:

"Знаете, я даже не позволяю себе рассматривать такой сценарий. Все войны рано или поздно заканчиваются, и, конечно, мы надеемся, что наша тоже закончится. А когда это произойдет, должен быть установлен справедливый мир. По моему пониманию, справедливый мир – это мир без предварительных условий, без отказа от территории. Это означает остановку на текущей линии соприкосновения.

Он уточнил, что должно быть безусловное прекращение огня, а затем начало переговоров: "Любой другой формат был бы несправедливым миром, а для нас это неприемлемо".