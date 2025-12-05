РУС
Территориальные уступки
1 775 27

Просто отдать территорию России неприемлемо для Украины. Это несправедливый мир, - Сырский

сирський

Для Украины было бы "неприемлемо" просто отказаться от своей территории в любом мирном соглашении с Россией.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Отказ от территорий – не является настоящим миром для Украины

Сырский заявил, что "справедливого мира" можно достичь только в том случае, если боевые действия будут остановлены на нынешних линиях фронта, а затем состоятся переговоры.

По его мнению, Россия использует мирные переговоры как "прикрытие", чтобы захватить больше украинской территории.

"Наша главная миссия – защищать нашу землю, нашу страну и наше население. Понятно, для нас неприемлемо просто отказаться от территории. Что это вообще значит – отдать нашу землю? Именно поэтому мы воюем; поэтому мы не отдаем свою территорию", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Европе растет мнение, что Украине могут понадобиться территориальные уступки ради мира, - El Pais

Территориальные уступки относительно Донбасса

  • Почти через четыре года Россия оккупирует почти пятую часть Украины, включая большие части Донбасса, но значительно отстает от первоначальной цели – установления прокремлевского правительства в Киеве, отмечает издание.

На вопрос, будут ли напрасными жертвы тех людей, которые отдали свою жизнь, защищая свою страну, если Украина будет вынуждена передать Москве земли, которые она все еще контролирует на Донбассе, Сырский заявил:

"Знаете, я даже не позволяю себе рассматривать такой сценарий. Все войны рано или поздно заканчиваются, и, конечно, мы надеемся, что наша тоже закончится. А когда это произойдет, должен быть установлен справедливый мир.

По моему пониманию, справедливый мир – это мир без предварительных условий, без отказа от территории. Это означает остановку на текущей линии соприкосновения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ до сих пор не готова обсуждать перемирие в любой форме, а Украина – уступать территорию, - ABC News

Он уточнил, что должно быть безусловное прекращение огня, а затем начало переговоров: "Любой другой формат был бы несправедливым миром, а для нас это неприемлемо".

Автор: 

территориальная целостность (317) Александр Сырский (772) война в Украине (7123) прекращения огня (373)
Топ комментарии
+7
Просто "рішала". Покидати золоте гніздечко? Та ну накуй.
показать весь комментарий
05.12.2025 18:56 Ответить
+4
Так, просто віддати території - це погано. Треба, щоб обрізні хазяї на цьому заробили, тоді усе буде нормально.
показать весь комментарий
05.12.2025 19:11 Ответить
+3
С Польщі мабуть зручніше знищувати? Єгеж?
показать весь комментарий
05.12.2025 19:30 Ответить
А ту землю за яку хлопці лягли - віддати - норм?
показать весь комментарий
05.12.2025 18:56 Ответить
Ну,успіх переговорів залежить від успіху військ,якими він керує.Значить,громить окупантів на Сході,наступає по всій лінії фронту. Можна і свої установки додати.
показать весь комментарий
05.12.2025 18:57 Ответить
А не просто віддати, так як віддаємо за зараз щодня? навіть убиваючи по 1000 штук кацапів в день, є реальні варіанти, щоб РФ ці території не отримала за рік за два?
показать весь комментарий
05.12.2025 19:00 Ответить
Немає
показать весь комментарий
05.12.2025 19:02 Ответить
Ваш Бубон мідас хотів зійтись посєрждінє
показать весь комментарий
05.12.2025 19:07 Ответить
Всі українські території будуть повернуті, а кілкьа мільйонів кацапів буде знищено, це і буде справедливий мир!
показать весь комментарий
05.12.2025 19:07 Ответить
С Польщі мабуть зручніше знищувати? Єгеж?
показать весь комментарий
05.12.2025 19:30 Ответить
Воно вже польської зубрівки навернуло. Після цього рівень інтернет-патріотизму різко підвищується.
показать весь комментарий
05.12.2025 19:36 Ответить
В диванно-штурмовому батальйоні "Варшава" служиш?
показать весь комментарий
05.12.2025 19:53 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2025 19:07 Ответить
Так, просто віддати території - це погано. Треба, щоб обрізні хазяї на цьому заробили, тоді усе буде нормально.
показать весь комментарий
05.12.2025 19:11 Ответить
і полити кров'ю власників-українців
показать весь комментарий
05.12.2025 20:03 Ответить
вле ж віддаєш.. нехай з боями - але відступаєш!
показать весь комментарий
05.12.2025 19:12 Ответить
А що, ти маєш якесь своє бачення, позицію, і здатен відстояти її перед Зєрмаковщиною?
показать весь комментарий
05.12.2025 19:13 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/yak-povyazani-ukraina-i-taiwan/33610272.html Прогноз на 2026 рік: «путін нападе на Європу одночасно з атакою Китаю на Тайвань».
показать весь комментарий
05.12.2025 19:22 Ответить
За#беться нападати
показать весь комментарий
05.12.2025 19:37 Ответить
а просто никто отдаваь не будет, там трампушка торгуется с путлером не по детски, правда денег получим не мы а трампушка, но то уже детали
показать весь комментарий
05.12.2025 19:25 Ответить
Так по слухам у сирка тільки офіційна зарплата 50 лямів гривень в місяць..це де всяких ліваків який приносять ще десятки мільйони в місяць, звісно не хочеться кидати золоте гніздечко таке..простий люд на дурняк бусярять , території просираються кожен день, все чудово..
показать весь комментарий
05.12.2025 19:29 Ответить
Хер кацапам в рот чтобы голова не качалась вместо территорий.
показать весь комментарий
05.12.2025 19:33 Ответить
Шобла може скільки завгодно курурікати на різні голоси, але капітуляцію ішак підпише. Бо рудий дід знає де він живе де крадені гроші.
показать весь комментарий
05.12.2025 19:35 Ответить
кацапура то ти ж командувач де ж твоі перемоги
показать весь комментарий
05.12.2025 19:40 Ответить
Згоден.
показать весь комментарий
05.12.2025 19:40 Ответить
Просто віддаш отримавши по бошці та втративши їх війною. Ось і все.
показать весь комментарий
05.12.2025 19:52 Ответить
никто уже сырского не спрашивает
показать весь комментарий
05.12.2025 19:54 Ответить
звісно просто так віддати неприйнятно..

треба її всіяти трупами українців . чи не так руснявий сирок з батьками на паРаші ?
показать весь комментарий
05.12.2025 19:58 Ответить
 
 