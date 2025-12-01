РФ до сих пор не готова обсуждать перемирие в любой форме, а Украина - уступать территорию, - ABC News

Российский диктатор Владимир Путин дал понять, что не пойдет на компромисс по "мирному соглашению", поскольку считает, что достигает достаточного прогресса на поле боя и готов ждать, пока Украина согласится на его "справедливые условия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники ABC News, комментируя переговоры в Абу-Даби и Флориде.

Кремль не согласится на мир

Специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф 1 декабря отправится в Москву, чтобы представить Путину предложение по мирному плану, который, как ожидается, станет решающим испытанием для усилий администрации Трампа по прекращению войны в Украине.

Уиткофф отправляется к Путину на следующий день после участия в переговорах с высокопоставленной украинской делегацией во Флориде, целью которых было найти соглашение о прекращении войны, которое могли бы принять Украина и Россия.

"Мало кто надеется, что Путин согласится на сделку. Российский лидер уже дал понять, что не пойдет на компромисс, выступив на прошлой неделе с жесткими заявлениями, в которых повторил свои требования о выводе Украины с территории, на которую он претендует, и назвал "бессмысленными" переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он дал понять, что Кремль считает, что достигает достаточного прогресса на поле боя и готов ждать, пока Киев согласится на его условия", - напоминает СМИ.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье после участия в переговорах с Украиной, что следующие шаги в переговорах являются "деликатными", добавив, что "это сложно, есть много переменных факторов".

Вопрос территорий

Источник ABC News, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины, а также судьбу миллиардов долларов российских активов, замороженных западными странами, и возможные выборы в Украине. По словам источника, вопрос замороженных активов был "ключевым" для россиян.

Однако в решающем вопросе о требовании России, чтобы Украина отдала неоккупированные территории на Донбассе, прогресса не было.

"Россия все еще не готова обсуждать любую форму перемирия, а Украина не готова уступить территорию", - подчеркнул собеседник.

Рубио заявил, что переговоры были "очень продуктивными и полезными, в ходе которых был достигнут дополнительный прогресс".

Зеленский в понедельник сказал, что первые отчеты его команды, кажется, показывают, что встреча в воскресенье была "очень конструктивной". "Есть некоторые сложные вопросы, которые еще нужно решить", - добавил он.

Переговоры во Флориде

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.

Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.

Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

