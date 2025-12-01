РФ до сих пор не готова обсуждать перемирие в любой форме, а Украина - уступать территорию, - ABC News
Российский диктатор Владимир Путин дал понять, что не пойдет на компромисс по "мирному соглашению", поскольку считает, что достигает достаточного прогресса на поле боя и готов ждать, пока Украина согласится на его "справедливые условия".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники ABC News, комментируя переговоры в Абу-Даби и Флориде.
Кремль не согласится на мир
Специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф 1 декабря отправится в Москву, чтобы представить Путину предложение по мирному плану, который, как ожидается, станет решающим испытанием для усилий администрации Трампа по прекращению войны в Украине.
Уиткофф отправляется к Путину на следующий день после участия в переговорах с высокопоставленной украинской делегацией во Флориде, целью которых было найти соглашение о прекращении войны, которое могли бы принять Украина и Россия.
"Мало кто надеется, что Путин согласится на сделку. Российский лидер уже дал понять, что не пойдет на компромисс, выступив на прошлой неделе с жесткими заявлениями, в которых повторил свои требования о выводе Украины с территории, на которую он претендует, и назвал "бессмысленными" переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он дал понять, что Кремль считает, что достигает достаточного прогресса на поле боя и готов ждать, пока Киев согласится на его условия", - напоминает СМИ.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье после участия в переговорах с Украиной, что следующие шаги в переговорах являются "деликатными", добавив, что "это сложно, есть много переменных факторов".
Вопрос территорий
Источник ABC News, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины, а также судьбу миллиардов долларов российских активов, замороженных западными странами, и возможные выборы в Украине. По словам источника, вопрос замороженных активов был "ключевым" для россиян.
Однако в решающем вопросе о требовании России, чтобы Украина отдала неоккупированные территории на Донбассе, прогресса не было.
"Россия все еще не готова обсуждать любую форму перемирия, а Украина не готова уступить территорию", - подчеркнул собеседник.
Рубио заявил, что переговоры были "очень продуктивными и полезными, в ходе которых был достигнут дополнительный прогресс".
Зеленский в понедельник сказал, что первые отчеты его команды, кажется, показывают, что встреча в воскресенье была "очень конструктивной". "Есть некоторые сложные вопросы, которые еще нужно решить", - добавил он.
Переговоры во Флориде
- Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
- В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
- Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
- Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.
Розходимося!
Чекаємо напівфінал!
А насправді клятий Король не продає тих розкручених у змі ракет ІРАМ, (чим не міндічевські фламінги) та багато ще чого не надає Європа, бо Україна тут іграєт проти корупції а тут імітує... А виборці вже давлять на пєврополітиків рейтингами ...
І для цього треба було оцей цирк?
І для цього треба було витягувати із шкафа Вітька?
Я вам і так скажу - РФ хоче нас знищити - ВСІХ, просто щоб на цій території українців не було, щоб виїхали або померли
А ми якщо віддамо донбас де всі фортефікації через рік получим танковий марш АЖ ДО КАРПАТ і амерам буде фіолетово!!!
Є Потужні сумніви ??
А команду трумпєля цілком їх підтримує, робить тиск на жертву а не на агресора.
Такої ганьби хазарооплот дермократії не знаав дуже давно, якщо знав взагалі... Хібі шо порівняти до деяких гігантів бізнесу сша - і то не факт що вони знали про холокост, а от спецслужба точно знали
Після такої деморалізації суспільство не захоче битися за свою волю, бо буде бачити у всьому лише план кагалу - Мародерату ( the) .
Cуспільство зробить масоване СЗЧ . Бо одне - терпіти під патріотичними гаслами коли всі б'ються - і зовсім інше це усвідомлення бійні і приреченості.
"Для Путина мир гораздо опаснее войны. Потому, что если завтра настанет мир, то нужно будет принимать важнейшее решение - что делать с армией и милитаризированной экономикой? Рисков очень много.
1. Социальные риски. Сотни тысяч мужчин с боевым опытом, психологическими травмами и привычкой к насилию, а многие и с оружием вернутся с фронта. Они получали в зоне боевых действий зарплаты в 5-10 раз выше гражданских. Это возвращение к бедности и безработице в депрессивных регионах, где они никому не нужны. "Преданные герои" становятся "ненужными ртами". Мятеж "Вагнера" показал, что может случиться, когда военные структуры выходят из-под контроля.
2. Экономические риски. Военное производство стало основой экономики. Сотни тысяч рабочих мест с большими зарплатами созданы в ВПК. Регионы зависят от военных заказов. Остановка производства приведет к коллапсу целых городов. Возвращение работяг на довоенные зарплаты будет сочтено предательством.
3. Политические риски. Вся пропаганда построена на "священной войне". Остановка войны без великой победы равносильна признанию поражения. Это за руины Бахмута Россия положила миллион своих солдат и стала сырьевой колонией Китая?
Если завтра война в Украине будет остановлена, то у Путина будет очень болезненный выбор - распустить армию и сразу обрушить экономику или начать новую войну. Неважно с кем - с Казахстаном, с Грузией, со странами Балтии.
У Путина в руках сейчас есть инструмент, с помощью которого можно только убивать людей. И под предлогом войны можно как угодно закручивать гайки в стране. А содержать огромную невоюющую армию физически невозможно - фронтовики начнут требовать демобилизации и разбегаться.
Это напоминает ситуацию с Гитлером в 1941 году. Ефрейтор ведь был не дурак и прекрасно понимал всю опасность войны на два фронта. Гитлер сам воевал и помнил, чем закончилась Первая Мировая. Но когда Великобритания отказалась заключать мир, а высадка на Британских островах была физически невозможна, перед ним стала дилемма - что делать дальше? Распускать сухопутную армию во время войны нельзя, а использовать ее по назначению он не мог - Британия не дала бы ему пересечь Ла-Манш. И тогда он использовал тот инструмент, который у него был, для удара по СССР.
Крыса сама загнала себя в тупик, из которого нет выхода. Путин в страшном сне не мог представить себе такую войну. Генштаб и чекисты обещали ему быструю победу, как в Крыму. И сейчас у трусливого главнокомандующего для сохранения своей власти и жизни есть только один выход - продолжать войну бесконечно."
ФБ Dmitry Chernyshev