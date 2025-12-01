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Новини Мирний план США
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РФ досі не готова обговорювати перемир’я у будь-якій формі, а Україна – поступатися територією, - ABC News

Зеленський та путін

Російський диктатор Володимир Путін дав зрозуміти, що не піде на компроміс щодо "мирної угоди", бо вважає, що досягає достатнього прогресу на полі бою і готовий чекати, поки Україна погодиться на його "справедливі умови".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела ABC News, коментуючи переговори в Абу-Дабі та Флориді.

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Кремль не погодиться на мир

Спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф 1 грудня відправиться до Москви, щоб представити Путіну пропозицію щодо мирного плану, що, як очікується, стане вирішальним випробуванням для зусиль адміністрації Трампа з припинення війни в Україні.

Віткофф вирушає до Путіна на наступний день після участі в переговорах з високопоставленою українською делегацією у Флориді, метою яких було знайти угоду про припинення війни, яку могли б прийняти Україна і Росія. 

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"Мало хто сподівається, що Путін погодиться на угоду. Російський лідер уже дав зрозуміти, що не піде на компроміс, виступивши минулого тижня з жорсткими заявами, в яких повторив свої вимоги про виведення України з території, на яку він претендує, і назвав "безглуздими" переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Він дав зрозуміти, що Кремль вважає, що досягає достатнього прогресу на полі бою і готовий чекати, поки Київ погодиться на його умови", - нагадує медіа.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у неділю після участі в переговорах з Україною, що наступні кроки в переговорах є "делікатними", додавши, що "це складно, є багато змінних факторів".

Питання територій

Джерело ABC News, ознайомлене з перебігом переговорів, повідомило, що сторони обговорювали гарантії безпеки для України, а також долю мільярдів доларів російських активів, заморожених західними країнами, і можливі вибори в Україні. За словами джерела, питання заморожених активів було "ключовим" для росіян.

Однак у вирішальному питанні щодо вимоги Росії, щоб Україна віддала неокуповані території на Донбасі, прогресу не було.

"Росія все ще не готова обговорювати будь-яку форму перемир'я, а Україна не готова поступитися територією", - наголосив співрозмовник.

Читайте також: На переговорах у Флориді переважно обговорювали післявоєнні кордони, - Axios

Рубіо заявив, що переговори були "дуже продуктивними й корисними, під час яких було досягнуто додаткового прогресу".

Зеленський у понеділок сказав, що перші звіти його команди, здається, показують, що зустріч у неділю була "дуже конструктивною". "Є деякі складні питання, які ще потрібно вирішити", - додав він.

Переговори у Флориді

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Також читайте: США на зустрічі з українською делегацією у неділю хочуть погодити питання територій і гарантій безпеки, - Axios

Автор: 

перемовини (3822) росія (70423) США (26742) територіальна цілісність (325) війна в Україні (8514)
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Топ коментарі
+25
ТА ТИ ШО!!!!!!!!!

І для цього треба було оцей цирк?
І для цього треба було витягувати із шкафа Вітька?

Я вам і так скажу - РФ хоче нас знищити - ВСІХ, просто щоб на цій території українців не було, щоб виїхали або померли

А ми якщо віддамо донбас де всі фортефікації через рік получим танковий марш АЖ ДО КАРПАТ і амерам буде фіолетово!!!
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01.12.2025 20:54 Відповісти
+9
Почалися змагання - знущання над цивільною Україною проти загубленого нафтоприбутку й скоченню економіки рашки...
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01.12.2025 20:54 Відповісти
+6
Тобто рашка вимагає капітуляції .
А команду трумпєля цілком їх підтримує, робить тиск на жертву а не на агресора.
Такої ганьби хазарооплот дермократії не знаав дуже давно, якщо знав взагалі... Хібі шо порівняти до деяких гігантів бізнесу сша - і то не факт що вони знали про холокост, а от спецслужба точно знали
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01.12.2025 21:05 Відповісти
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01.12.2025 20:54 Відповісти
Почалися змагання - знущання над цивільною Україною проти загубленого нафтоприбутку й скоченню економіки рашки...
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01.12.2025 20:54 Відповісти
Сьогоднішні жертви Дніпра чи минулих днів Тернопіль , та навіть мінімум людських втрат в інші дні поставлені на терези виживання економіки рашистів ...
А насправді клятий Король не продає тих розкручених у змі ракет ІРАМ, (чим не міндічевські фламінги) та багато ще чого не надає Європа, бо Україна тут іграєт проти корупції а тут імітує... А виборці вже давлять на пєврополітиків рейтингами ...
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01.12.2025 21:02 Відповісти
ТА ТИ ШО!!!!!!!!!

І для цього треба було оцей цирк?
І для цього треба було витягувати із шкафа Вітька?

Я вам і так скажу - РФ хоче нас знищити - ВСІХ, просто щоб на цій території українців не було, щоб виїхали або померли

А ми якщо віддамо донбас де всі фортефікації через рік получим танковий марш АЖ ДО КАРПАТ і амерам буде фіолетово!!!
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01.12.2025 20:54 Відповісти
не ори в коментах а мобілізуйся вже. для кого на цензорі реклама Хартії???
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01.12.2025 21:35 Відповісти
ти вже мобілізувався?
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01.12.2025 21:39 Відповісти
Хіба мало тих усіх спроб у 2019, 2021 і у 2022му ??
Є Потужні сумніви ??
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01.12.2025 21:10 Відповісти
Дебіл ***... Як казала його лошадь. Йому все одно що гинуть його мародери та насильники, а вони і ради за ху...ла погибнути, бо так як вони живуть, то ліпше біла лада.
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01.12.2025 21:00 Відповісти
Тобто рашка вимагає капітуляції .
А команду трумпєля цілком їх підтримує, робить тиск на жертву а не на агресора.
Такої ганьби хазарооплот дермократії не знаав дуже давно, якщо знав взагалі... Хібі шо порівняти до деяких гігантів бізнесу сша - і то не факт що вони знали про холокост, а от спецслужба точно знали
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01.12.2025 21:05 Відповісти
По факту це саме капітуляція !!!
Після такої деморалізації суспільство не захоче битися за свою волю, бо буде бачити у всьому лише план кагалу - Мародерату ( the) .
Cуспільство зробить масоване СЗЧ . Бо одне - терпіти під патріотичними гаслами коли всі б'ються - і зовсім інше це усвідомлення бійні і приреченості.
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01.12.2025 21:09 Відповісти
Розвіддані головне передавайте і зброю продавайте, а як захочете знов зробити вигляд, що дементний підгузок нібито впливова політична фігура - кличте наших клоунів, вони знов зроблять вигляд нібито Білий Дім веде потужні перемовини про мир, це залюбки.
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01.12.2025 21:13 Відповісти
Тільки зброя може його зупинити а не потужні балачки
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01.12.2025 21:15 Відповісти
Офуївші! Вони б мали писати і кричати, як просувати якісь плани, коли нас довбашать. Допомогу, зброю, ракети давайте. Цю ідіотську гру у перемовини запровадив трамп і жодна сволота не заперечила- схаменіться, це ж як гітлера садити за стіл у 42 році.
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01.12.2025 21:17 Відповісти
РФ досі не готова обговорювати перемир'я у будь-якій формі, -тому що Трамп "миротворець заохочує Путіна продовжувати...

https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5?__cft__[0]=AZUlFRgN-R-LswEh9lc1scTGVmoSlM128xrVJCpJJpmYDXDXIL1rDnKMct9uPehOwt20PiF6hX4NR29w7nSuwe6uYtOjtQdrD535b37lCadlwDiAcaTj9B5D9ZOCWcZlRyT68G-sMwaXMO4vXHgbo_944VmxcyaHN9UhxF2go2BgyDwIbtMr9Mhq5NY-RdW_zPY&__tn__=-UC%2CP-y-R-R "Для Путина мир гораздо опаснее войны. Потому, что если завтра настанет мир, то нужно будет принимать важнейшее решение - что делать с армией и милитаризированной экономикой? Рисков очень много.

1. Социальные риски. Сотни тысяч мужчин с боевым опытом, психологическими травмами и привычкой к насилию, а многие и с оружием вернутся с фронта. Они получали в зоне боевых действий зарплаты в 5-10 раз выше гражданских. Это возвращение к бедности и безработице в депрессивных регионах, где они никому не нужны. "Преданные герои" становятся "ненужными ртами". Мятеж "Вагнера" показал, что может случиться, когда военные структуры выходят из-под контроля.



2. Экономические риски. Военное производство стало основой экономики. Сотни тысяч рабочих мест с большими зарплатами созданы в ВПК. Регионы зависят от военных заказов. Остановка производства приведет к коллапсу целых городов. Возвращение работяг на довоенные зарплаты будет сочтено предательством.



3. Политические риски. Вся пропаганда построена на "священной войне". Остановка войны без великой победы равносильна признанию поражения. Это за руины Бахмута Россия положила миллион своих солдат и стала сырьевой колонией Китая?



Если завтра война в Украине будет остановлена, то у Путина будет очень болезненный выбор - распустить армию и сразу обрушить экономику или начать новую войну. Неважно с кем - с Казахстаном, с Грузией, со странами Балтии.

У Путина в руках сейчас есть инструмент, с помощью которого можно только убивать людей. И под предлогом войны можно как угодно закручивать гайки в стране. А содержать огромную невоюющую армию физически невозможно - фронтовики начнут требовать демобилизации и разбегаться.


Это напоминает ситуацию с Гитлером в 1941 году. Ефрейтор ведь был не дурак и прекрасно понимал всю опасность войны на два фронта. Гитлер сам воевал и помнил, чем закончилась Первая Мировая. Но когда Великобритания отказалась заключать мир, а высадка на Британских островах была физически невозможна, перед ним стала дилемма - что делать дальше? Распускать сухопутную армию во время войны нельзя, а использовать ее по назначению он не мог - Британия не дала бы ему пересечь Ла-Манш. И тогда он использовал тот инструмент, который у него был, для удара по СССР.


Крыса сама загнала себя в тупик, из которого нет выхода. Путин в страшном сне не мог представить себе такую войну. Генштаб и чекисты обещали ему быструю победу, как в Крыму. И сейчас у трусливого главнокомандующего для сохранения своей власти и жизни есть только один выход - продолжать войну бесконечно."

https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5?__cft__[0]=AZUlFRgN-R-LswEh9lc1scTGVmoSlM128xrVJCpJJpmYDXDXIL1rDnKMct9uPehOwt20PiF6hX4NR29w7nSuwe6uYtOjtQdrD535b37lCadlwDiAcaTj9B5D9ZOCWcZlRyT68G-sMwaXMO4vXHgbo_944VmxcyaHN9UhxF2go2BgyDwIbtMr9Mhq5NY-RdW_zPY&__tn__=-UC%2CP-y-R-R ФБ Dmitry Chernyshev

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01.12.2025 21:21 Відповісти
Цей дмітрій взагалі далекий від реалій, якщо так вважає. Практично всі пункти, якщо війна закінчиться, можна вирішити. Чи рашка ніколи не воювала й не виходила з цих воєн?
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02.12.2025 07:40 Відповісти
Дякую! Путіну небезпечне завершення війни особисто - це загроза його режиму. "Крыса сама загнала себя в тупик, из которого нет выхода". І https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5?__cft__%5B0%5D=AZUlFRgN-R-LswEh9lc1scTGVmoSlM128xrVJCpJJpmYDXDXIL1rDnKMct9uPehOwt20PiF6hX4NR29w7nSuwe6uYtOjtQdrD535b37lCadlwDiAcaTj9B5D9ZOCWcZlRyT68G-sMwaXMO4vXHgbo_944VmxcyaHN9UhxF2go2BgyDwIbtMr9Mhq5NY-RdW_zPY&__tn__=-UC%2CP-y-R-R Dmitry Chernyshev це аргументовано показав. Тим більше що "мироносець" Трамп його заохочує...https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5?__cft__%5B0%5D=AZUlFRgN-R-LswEh9lc1scTGVmoSlM128xrVJCpJJpmYDXDXIL1rDnKMct9uPehOwt20PiF6hX4NR29w7nSuwe6uYtOjtQdrD535b37lCadlwDiAcaTj9B5D9ZOCWcZlRyT68G-sMwaXMO4vXHgbo_944VmxcyaHN9UhxF2go2BgyDwIbtMr9Mhq5NY-RdW_zPY&__tn__=-UC%2CP-y-R-R Ми повинні продати Україну Росії - Трамп журналістам Напишіть свою точку зору...
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02.12.2025 08:34 Відповісти
Ні клаптя землі без бою! І ніяких обмінів нашими землями.
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01.12.2025 21:25 Відповісти
Ти вже мобілізувався?
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01.12.2025 21:44 Відповісти
Вже демобілізувався за станом здоров'я, а ти?
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01.12.2025 21:49 Відповісти
А воно тут працює-генератором дебільних питань.
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01.12.2025 23:39 Відповісти
Ти вже мобілізувався?
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02.12.2025 00:06 Відповісти
Чк правило,я дебілам не відповідаю,але для дегенеративного зроблю виняток:
Знаєш значення цього слова,чи по-методичці строчиш?
Я демобілізувався,приблизно тоді,коли тебе йолопа ще й не планували.
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02.12.2025 13:44 Відповісти
Тобі 80 років?
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02.12.2025 19:55 Відповісти
Багатодітний пенсіонер інвалід. Так я і думав.
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02.12.2025 00:09 Відповісти
Погано ти думав. Дітей не маю. Мобілізувався у 22-му з непідтвердженою інвалідністю. Прослужив 2,5 років і списався за станом здоров'я. Ти кидай думати, то не твоє.
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02.12.2025 10:33 Відповісти
Як тільки ти кинеш вживати.
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02.12.2025 10:46 Відповісти
Знову не вгадав. Кидай думати - це не твоє.
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02.12.2025 10:56 Відповісти
Як тільки ти кинеш вживати.
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02.12.2025 11:03 Відповісти
Каzапи дуйть НАХ..
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01.12.2025 21:39 Відповісти
🖕🖕🖕 І тому спектаклю в Майямі, as well.
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01.12.2025 21:41 Відповісти
Вже те,що зустрічі АКТИВНО ВІДБУВАЮТЬСЯ - означає ,що ПЕРЕМОВИНИ йдуть . І=В історії так було завжди : підкилимно ,торгуючись , з максималістськими вимогоми - аля "метод Громико " .
А навколо цих довгих перемовин пасуться журнашлісти , блохєри ,оглядачі - заробляючи свою нехитру копійку - згодовуючи охлосу клікбейтні заголовки та перебираючи інформаційне сміття
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01.12.2025 22:15 Відповісти
Вован віддавай кріпту повертай офшори, бо ти ніде не заховаєшьсі
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01.12.2025 22:39 Відповісти
а що кацапам обговорювати? фронт рухається ВІД них, а не ДО них!
без електрики сидить Київ, а не мАААААсквА-квА!
про які обговорення може йти мова?
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01.12.2025 23:18 Відповісти
100%
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02.12.2025 06:40 Відповісти
Америка програє в Україні і. це показує її слабкість. Тайвань приречений.
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02.12.2025 08:09 Відповісти
 
 