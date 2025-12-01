РФ досі не готова обговорювати перемир’я у будь-якій формі, а Україна – поступатися територією, - ABC News

Російський диктатор Володимир Путін дав зрозуміти, що не піде на компроміс щодо "мирної угоди", бо вважає, що досягає достатнього прогресу на полі бою і готовий чекати, поки Україна погодиться на його "справедливі умови".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела ABC News, коментуючи переговори в Абу-Дабі та Флориді.

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Кремль не погодиться на мир

Спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф 1 грудня відправиться до Москви, щоб представити Путіну пропозицію щодо мирного плану, що, як очікується, стане вирішальним випробуванням для зусиль адміністрації Трампа з припинення війни в Україні.

Віткофф вирушає до Путіна на наступний день після участі в переговорах з високопоставленою українською делегацією у Флориді, метою яких було знайти угоду про припинення війни, яку могли б прийняти Україна і Росія.

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"Мало хто сподівається, що Путін погодиться на угоду. Російський лідер уже дав зрозуміти, що не піде на компроміс, виступивши минулого тижня з жорсткими заявами, в яких повторив свої вимоги про виведення України з території, на яку він претендує, і назвав "безглуздими" переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Він дав зрозуміти, що Кремль вважає, що досягає достатнього прогресу на полі бою і готовий чекати, поки Київ погодиться на його умови", - нагадує медіа.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у неділю після участі в переговорах з Україною, що наступні кроки в переговорах є "делікатними", додавши, що "це складно, є багато змінних факторів".

Питання територій

Джерело ABC News, ознайомлене з перебігом переговорів, повідомило, що сторони обговорювали гарантії безпеки для України, а також долю мільярдів доларів російських активів, заморожених західними країнами, і можливі вибори в Україні. За словами джерела, питання заморожених активів було "ключовим" для росіян.

Однак у вирішальному питанні щодо вимоги Росії, щоб Україна віддала неокуповані території на Донбасі, прогресу не було.

"Росія все ще не готова обговорювати будь-яку форму перемир'я, а Україна не готова поступитися територією", - наголосив співрозмовник.

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Рубіо заявив, що переговори були "дуже продуктивними й корисними, під час яких було досягнуто додаткового прогресу".

Зеленський у понеділок сказав, що перші звіти його команди, здається, показують, що зустріч у неділю була "дуже конструктивною". "Є деякі складні питання, які ще потрібно вирішити", - додав він.

Переговори у Флориді

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

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