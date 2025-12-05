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Новини Територіальні поступки
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Просто віддати територію Росії неприйнятно для України. Це несправедливий мир, - Сирський

сирський

Для України було б "неприйнятно" просто відмовитися від своєї території в будь-якій мирній угоді з Росією.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Відмова від територій – не є справжнім миром для України

Сирський заявив, що "справедливого миру" можна досягти лише в тому випадку, якщо бойові дії будуть зупинені на нинішніх лініях фронту, а потім відбудуться переговори.

На його думку, Росія використовує мирні переговори як "прикриття", щоб захопити більше української території.

"Наша головна місія –– захищати нашу землю, нашу країну та наше населення. Зрозуміло, для нас неприйнятно просто відмовитися від території. Що це взагалі означає –– віддати нашу землю? Саме тому ми воюємо; тому ми не віддаємо своєї території", - наголосив головком ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Європі зростає думка, що Україні можуть знадобитися територіальні поступки заради миру, - El Pais

Територіальні поступки щодо Донбасу

  • Майже через чотири роки Росія окупує майже п'яту частину України, включаючи великі частини Донбасу, але значно відстає від початкової мети – встановлення прокремлівського уряду в Києві, зазначає видання.

На запитання, чи будуть марними жертви тих людей, які віддали своє життя, захищаючи свою країну, якщо Україна буде змушена передати Москві землі, які вона все ще контролює на Донбасі, Сирський заявив:

"Знаєте, я навіть не дозволяю собі розглядати такий сценарій. Всі війни рано чи пізно закінчуються, і, звичайно, ми сподіваємося, що наша також закінчиться. А коли це станеться, має бути встановлений справедливий мир.

На моє розуміння, справедливий мир – це мир без попередніх умов, без відмови від території. Це означає зупинку на поточній лінії зіткнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ досі не готова обговорювати перемир’я у будь-якій формі, а Україна – поступатися територією, - ABC News

Він уточнив, що має бути безумовне припинення вогню і потім початок переговорів: "Будь-який інший формат був би несправедливим миром, а для нас це неприйнятно".

Автор: 

територіальна цілісність (325) Сирський Олександр (954) війна в Україні (8539) припинення вогню (448)
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Топ коментарі
+10
Просто "рішала". Покидати золоте гніздечко? Та ну накуй.
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05.12.2025 18:56 Відповісти
+9
Так, просто віддати території - це погано. Треба, щоб обрізні хазяї на цьому заробили, тоді усе буде нормально.
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05.12.2025 19:11 Відповісти
+8
Ну,успіх переговорів залежить від успіху військ,якими він керує.Значить,громить окупантів на Сході,наступає по всій лінії фронту. Можна і свої установки додати.
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05.12.2025 18:57 Відповісти
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Просто "рішала". Покидати золоте гніздечко? Та ну накуй.
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05.12.2025 18:56 Відповісти
А ту землю за яку хлопці лягли - віддати - норм?
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05.12.2025 18:56 Відповісти
Ну,успіх переговорів залежить від успіху військ,якими він керує.Значить,громить окупантів на Сході,наступає по всій лінії фронту. Можна і свої установки додати.
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05.12.2025 18:57 Відповісти
А не просто віддати, так як віддаємо за зараз щодня? навіть убиваючи по 1000 штук кацапів в день, є реальні варіанти, щоб РФ ці території не отримала за рік за два?
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05.12.2025 19:00 Відповісти
Немає
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05.12.2025 19:02 Відповісти
Ваш Бубон мідас хотів зійтись посєрждінє
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05.12.2025 19:07 Відповісти
Всі українські території будуть повернуті, а кілкьа мільйонів кацапів буде знищено, це і буде справедливий мир!
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05.12.2025 19:07 Відповісти
С Польщі мабуть зручніше знищувати? Єгеж?
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05.12.2025 19:30 Відповісти
Воно вже польської зубрівки навернуло. Після цього рівень інтернет-патріотизму різко підвищується.
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05.12.2025 19:36 Відповісти
В диванно-штурмовому батальйоні "Варшава" служиш?
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05.12.2025 19:53 Відповісти
Хвора людина ,яка передивилась гівномарафону і зєліних відосиків ,або взагалі бот ,бо шоразу пише один і той самий текст.
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05.12.2025 20:25 Відповісти
"Россияне, наконец, отодвигают свои войска от границы с Украиной. Однако, если верить слухам, то российские войска стоят на украинской границе, просто двигают ее немного вперед". https://24tv.ua/ru/95_kvartal_shutki_pro_ukrainu_vojnu_majdan_kvartal_95_politicheskie_shutki_n1222278https://www.youtube.com/watch?v=PgQ7kZWfLYE

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05.12.2025 19:07 Відповісти
Так, просто віддати території - це погано. Треба, щоб обрізні хазяї на цьому заробили, тоді усе буде нормально.
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05.12.2025 19:11 Відповісти
і полити кров'ю власників-українців
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05.12.2025 20:03 Відповісти
Що кров'ю українців политі, це точно, ще й дуже рясно. А от чи власники українці тих територій, тієї землі, за яку їхні предки теж кров проливали, питання спірне.
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05.12.2025 21:11 Відповісти
я з точки зору Держави ..по приватній там всьо ясно понятно
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05.12.2025 21:13 Відповісти
вле ж віддаєш.. нехай з боями - але відступаєш!
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05.12.2025 19:12 Відповісти
А що, ти маєш якесь своє бачення, позицію, і здатен відстояти її перед Зєрмаковщиною?
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05.12.2025 19:13 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/yak-povyazani-ukraina-i-taiwan/33610272.html Прогноз на 2026 рік: «путін нападе на Європу одночасно з атакою Китаю на Тайвань».
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05.12.2025 19:22 Відповісти
За#беться нападати
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05.12.2025 19:37 Відповісти
а просто никто отдаваь не будет, там трампушка торгуется с путлером не по детски, правда денег получим не мы а трампушка, но то уже детали
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05.12.2025 19:25 Відповісти
Так по слухам у сирка тільки офіційна зарплата 50 лямів гривень в місяць..це де всяких ліваків який приносять ще десятки мільйони в місяць, звісно не хочеться кидати золоте гніздечко таке..простий люд на дурняк бусярять , території просираються кожен день, все чудово..
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05.12.2025 19:29 Відповісти
Ти слухи з свого Попідхвостового місця сюди приліз розповідати,чи сам передаєш "десятки мільйонів в місяць" Сирку?
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05.12.2025 20:23 Відповісти
Це було оприлюднено ще рік чи два тому про це
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05.12.2025 20:26 Відповісти
Ну це ж *****,Вася! Навіщо ти її постиш? Чи маєш посилання на адекватне ЗМІ ? чи телеграм помийку!
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05.12.2025 20:34 Відповісти
Хер кацапам в рот чтобы голова не качалась вместо территорий.
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05.12.2025 19:33 Відповісти
Шобла може скільки завгодно курурікати на різні голоси, але капітуляцію ішак підпише. Бо рудий дід знає де він живе де крадені гроші.
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05.12.2025 19:35 Відповісти
кацапура то ти ж командувач де ж твоі перемоги
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05.12.2025 19:40 Відповісти
Згоден.
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05.12.2025 19:40 Відповісти
Просто віддаш отримавши по бошці та втративши їх війною. Ось і все.
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05.12.2025 19:52 Відповісти
никто уже сырского не спрашивает
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05.12.2025 19:54 Відповісти
звісно просто так віддати неприйнятно..

треба її всіяти трупами українців . чи не так руснявий сирок з батьками на паРаші ?
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05.12.2025 19:58 Відповісти
Тряньський кінь грається в "патріота", як ісам ішак.
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05.12.2025 20:15 Відповісти
Тебе **** .ще за курську авантюру повісити треба ,скільки там людей поклав і техніки.
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05.12.2025 20:29 Відповісти
А цей під красиві бла-бла-бла...... Мало не кожного дгя здає по кілька селищ
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05.12.2025 21:09 Відповісти
Ні ми не просто відаємо ці території а віддаємо їх неаби як поливши кровью українькіх захисників під ворожими КАБами і дронами з оптовокна, тому що Сирський Єрмак і Умеров угробили за допомогою орків всі блукаючі Перріоти за пів року з моменту своїх призначень , які відганяли ворожу авіацію протягом 2 років поки був Залужни і завалили дронну програму. І це не агітація Залужного до ньог теж є питання, а просто факти.
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05.12.2025 21:29 Відповісти
...дик, пу висуває передумову для початку переговорів вихід ЗСУ з усього донбасу і додає, що Малоросію теж буде асвабаждать... тобто як мін.всю Херс і Зап.обл. при цьому пу категорично проти гарантій безпеки від зах.друзів України + вимагає скорочення і роззброєння ЗСУ, запрет на виробництво і отримання зброї і т д.
Так про що говорити? Вийти з донбасу, роззброїтись і відкрити шлях для пу на Київ за три дні? Адже гарантія " безпеки" - це чесне слово від пу, що він не посуне далі асвабаждать?
Абсурд і печаль, а не "мирна угода"
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05.12.2025 21:35 Відповісти
Тоді треба мобілізовувати ментів, силовиків, охоронців, молодих відставників, офіцерів, чинуш з дітьми і т.д., і бажано, щоб квартали з дізелями теж вийшли і сказали, що ідуть на фронт, і всі оті центри-перецентри стратегічних комунікаційних досліджень всесвіту, яких тисячі по телеку, теж, а не тільки закликати і хапати хворих людей.
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05.12.2025 21:49 Відповісти
Логічно говорить.
Саме тому він нищить ЗСУ, щоб кацапи території захопили.
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05.12.2025 22:13 Відповісти
Просто отдать территории - это просто отдать территории.
Никакого мира всё равно не будет , пока Пуйло в Кремле!
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05.12.2025 23:51 Відповісти
 
 