Просто віддати територію Росії неприйнятно для України. Це несправедливий мир, - Сирський

Для України було б "неприйнятно" просто відмовитися від своєї території в будь-якій мирній угоді з Росією.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Відмова від територій – не є справжнім миром для України

Сирський заявив, що "справедливого миру" можна досягти лише в тому випадку, якщо бойові дії будуть зупинені на нинішніх лініях фронту, а потім відбудуться переговори.

На його думку, Росія використовує мирні переговори як "прикриття", щоб захопити більше української території.

"Наша головна місія –– захищати нашу землю, нашу країну та наше населення. Зрозуміло, для нас неприйнятно просто відмовитися від території. Що це взагалі означає –– віддати нашу землю? Саме тому ми воюємо; тому ми не віддаємо своєї території", - наголосив головком ЗСУ.

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Територіальні поступки щодо Донбасу

Майже через чотири роки Росія окупує майже п'яту частину України, включаючи великі частини Донбасу, але значно відстає від початкової мети – встановлення прокремлівського уряду в Києві, зазначає видання.

На запитання, чи будуть марними жертви тих людей, які віддали своє життя, захищаючи свою країну, якщо Україна буде змушена передати Москві землі, які вона все ще контролює на Донбасі, Сирський заявив:

"Знаєте, я навіть не дозволяю собі розглядати такий сценарій. Всі війни рано чи пізно закінчуються, і, звичайно, ми сподіваємося, що наша також закінчиться. А коли це станеться, має бути встановлений справедливий мир. На моє розуміння, справедливий мир – це мир без попередніх умов, без відмови від території. Це означає зупинку на поточній лінії зіткнення.

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Він уточнив, що має бути безумовне припинення вогню і потім початок переговорів: "Будь-який інший формат був би несправедливим миром, а для нас це неприйнятно".