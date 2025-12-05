На фронте произошло 180 боевых столкновений, 48 из них – на Покровском направлении, – Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 180 боевых столкновений.

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли 48 авиационных ударов, сбросив 123 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли 4808 дронов-камикадзе и осуществили 4114 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили штурм оккупантов. Кроме того, враг нанес два авиационных удара, сбросив пять управляемых бомб, а также осуществил 154 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Прилепки, Одрадного и в сторону Избицкого и Лимана. Одно боевое столкновеление продолжается до сих пор.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное и в сторону Глушковки. Украинские защитники остановили пять вражеских атак.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Заречное, Дерилово и Колодязи. Бои не утихают в трех локациях.

Восемь штурмовых действий войск противника отразили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвинуться вблизи Дроновки, Серебрянки и в сторону Северска.

Две вражеские атаки отразили наши защитники вблизи населенных пунктов Новомарково и Васюковка, на Краматорском направлении.

На Константиновском направлении россияне 25 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Яблоновка и Русин Яр.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 48 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Маяк, Владимировка, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Котляровка, Ялта и Дачное. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. По предварительным данным, сегодня на этом направлении в общей сложности было уничтожено 106 оккупантов, из них 58 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили автомобиль, 31 БПЛА, пункт управления БПЛА, шесть антенн-ретрансляторов, а также поразили три единицы автомобильной техники, артиллерийскую систему и 21 укрытие для личного состава противника.

На Александровском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Егоровка, Привольное, Рыбное и Красногорское. Бои продолжаются в семи локациях.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Солодкое, Доброполье и Гуляйполе.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степногорск и в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили шесть вражеских атак.

На остальных направлениях – без особых изменений.