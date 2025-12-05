На фронте произошло 180 боевых столкновений, 48 из них – на Покровском направлении, – Генштаб
С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 180 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
Сегодня российские войска нанесли 48 авиационных ударов, сбросив 123 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли 4808 дронов-камикадзе и осуществили 4114 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили штурм оккупантов. Кроме того, враг нанес два авиационных удара, сбросив пять управляемых бомб, а также осуществил 154 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Прилепки, Одрадного и в сторону Избицкого и Лимана. Одно боевое столкновеление продолжается до сих пор.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное и в сторону Глушковки. Украинские защитники остановили пять вражеских атак.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Заречное, Дерилово и Колодязи. Бои не утихают в трех локациях.
Восемь штурмовых действий войск противника отразили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвинуться вблизи Дроновки, Серебрянки и в сторону Северска.
Две вражеские атаки отразили наши защитники вблизи населенных пунктов Новомарково и Васюковка, на Краматорском направлении.
На Константиновском направлении россияне 25 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Яблоновка и Русин Яр.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 48 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Маяк, Владимировка, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Котляровка, Ялта и Дачное. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. По предварительным данным, сегодня на этом направлении в общей сложности было уничтожено 106 оккупантов, из них 58 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили автомобиль, 31 БПЛА, пункт управления БПЛА, шесть антенн-ретрансляторов, а также поразили три единицы автомобильной техники, артиллерийскую систему и 21 укрытие для личного состава противника.
На Александровском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Егоровка, Привольное, Рыбное и Красногорское. Бои продолжаются в семи локациях.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Солодкое, Доброполье и Гуляйполе.
На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степногорск и в сторону Приморского.
На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили шесть вражеских атак.
На остальных направлениях – без особых изменений.
