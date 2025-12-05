На фронті відбулося 180 бойових зіткнень, 48 з них - на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку цієї доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 180 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

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Ворожі обстріли

Сьогодні російські війська завдали 48 авіаційних ударів, скинувши 123 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 4808 дронів-камікадзе та здійснили 4114 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Бойові дії на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили штурм окупантів. Крім того, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши п’ять керованих бомб, а також здійснив 154 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно–Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Приліпки, Одрадного та у бік Ізбицького й Лиману. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане та у бік Глушківки. Українські захисники зупинили п’ять ворожих атак.

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Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Зарічне, Дерилове та Колодязі. Бої не вщухають у трьох локаціях.

Вісім штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Дронівки, Серебрянки та у бік Сіверська.

Дві ворожі атаки відбили наші оборонці поблизу населених пунктів Новомаркове та Васюківка, на Краматорському напрямку.

На Костянтинівському напрямку росіяни 25 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Яблунівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 48 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Маяк, Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Котлярівка, Ялта та Дачне. В деяких локаціях бої точаться дотепер. За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 106 окупантів, із них 58 – безповоротно. Також українські воїни знищили автомобіль, 31 БпЛА, пункт управління БпЛА, шість антен-ретрансляторів, також уразили три одиниці автомобільної техніки, артилерійську систему та 21 укриття для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Єгорівка, Привільне, Рибне та Красногірське. Бої тривають у семи локаціях.

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Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Солодке, Добропілля та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степногірськ та у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили шість ворожих атак.

На решті напрямків – без особливих змін.