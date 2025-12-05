На фронті відбулося 180 бойових зіткнень, 48 з них - на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку цієї доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 180 бойових зіткнень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Ворожі обстріли
Сьогодні російські війська завдали 48 авіаційних ударів, скинувши 123 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 4808 дронів-камікадзе та здійснили 4114 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Бойові дії на півночі
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили штурм окупантів. Крім того, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши п’ять керованих бомб, а також здійснив 154 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.
Бойові дії на Харківщині
На Південно–Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Приліпки, Одрадного та у бік Ізбицького й Лиману. Одне боєзіткнення триває дотепер.
На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане та у бік Глушківки. Українські захисники зупинили п’ять ворожих атак.
Бойові дії на сході
На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Зарічне, Дерилове та Колодязі. Бої не вщухають у трьох локаціях.
Вісім штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Дронівки, Серебрянки та у бік Сіверська.
Дві ворожі атаки відбили наші оборонці поблизу населених пунктів Новомаркове та Васюківка, на Краматорському напрямку.
На Костянтинівському напрямку росіяни 25 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Яблунівка та Русин Яр.
На Покровському напрямку від початку доби окупанти 48 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Маяк, Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Котлярівка, Ялта та Дачне. В деяких локаціях бої точаться дотепер. За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 106 окупантів, із них 58 – безповоротно. Також українські воїни знищили автомобіль, 31 БпЛА, пункт управління БпЛА, шість антен-ретрансляторів, також уразили три одиниці автомобільної техніки, артилерійську систему та 21 укриття для особового складу противника.
На Олександрівському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Єгорівка, Привільне, Рибне та Красногірське. Бої тривають у семи локаціях.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Солодке, Добропілля та Гуляйполе.
На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степногірськ та у бік Приморського.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили шість ворожих атак.
На решті напрямків – без особливих змін.
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Противник має намір найближчими днями посилити тиск.
На Сіверському напрямку російські війська штурмують на південь і на схід від Дронівки вздовж лісосмуг та залізниці та в районі східної околиці Свято-Покровського з метою посилення тиску на логістику Сіверська. В останньому зберігається висока інтенсивність бойових дій, противник штурмує у напрямку центру з півдня та північного сходу."