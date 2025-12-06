Массированная ракетно-дроновая атака РФ 6 декабря: движение ракет и первые последствия
В ночь на субботу, 6 декабря, оккупанты осуществляют комбинированную ракетно-дроновую атаку на украинские регионы. В течение ночи военные писали о движении БПЛА почти во всех регионах Украины. Кроме того, был зафиксирован взлет МиГ-31К и движение скоростных целей в направлении северных областей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Утром 6 декабря военные сообщили об атаке крылатыми ракетами.
Обновление движения ракет
7:35 - КР из Тернопольской области во Львовскую область, курсом на Броды.
7:30 - Еще группа ракет в направлении Белой Церкви из Черкасской области!
7:28 - Крылатая ракета из Хмельницкой области в Тернопольскую область!
7:26 - Киевская область: группы ракет мимо Фастова в район Макарова!
7:24 Группа крылатых ракет мимо Хмельницкого!
7:21 - Группа крылатых ракет повернула в направлении Белой Церкви!
7:17 - Группа крылатых ракет из Винницкой области курсом на Летичев (Хмельницкая область)!
7:12 - Крылатая ракета через Винницкую область! Курс Хмельник!
07:04 – Еще одна группа "Калибров" зафиксирована над Одесской областью, движется мимо Южного.
07:01 – Новая группа ракет в Николаевской области, в районе Баштанки.
07:00 – Первая группа крылатых ракет на юге Киевской области, в районе Мироновки и Богуслава. За ней движутся еще несколько групп по тому же маршруту.
06:57 – "Калибры" пролетают мимо Запорожской области в направлении Днепра.
06:52 – Крылатые ракеты движутся курсом на Канев (Черкасская область).
06:50 – Группа ракет через Черниговскую область направляется в сторону Пирятина на Полтавщине. Новые группы зафиксированы над Сумщиной – их курс также на Полтавскую область.
06:43 – Ракеты продолжают движение в направлении Прилуцкого района Черниговской области.
06:41 – Крылатые ракеты фиксируются над Сумской областью.
05:13 – Воздушные силы сообщили о вероятных пусках крылатых ракет с самолетов стратегической авиации РФ: Ту-95МС и Ту-160МС.
Первые последствия
Глава Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в результате массированной атаки РФ ракетами и дронами по ряду населенных пунктов области пострадали по меньшей мере три человека.
В Вышгородском районе госпитализирована женщина 1979 года рождения - у нее осколочные ранения руки, грудной клетки и спины, а также закрытая травма шейного отдела позвоночника.
Еще одна пострадавшая - 40-летняя женщина - получила рваную рану щеки. Медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
В Фастове ранен мужчина 1983 года рождения. У него рваная рана левой голени, состояние не требует стационарного лечения.
Из-за удара по железнодорожной инфраструктуре в Фастове "Укрзализныця" временно меняет маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью.
Ночью атакам также подверглись Запорожский район, а также Днепр и область. В Запорожье, по словам главы ОГА Ивана Федорова, обошлось без пострадавших. В Днепропетровской области последствия обстрелов пока уточняются.
над Черниговом всю ночь и всё утро крутятся мопеды
на сейчас - около 5 шт.
ничего **** там не меняется
Брижинськи любить ділити бюджет, щоб часом себе не обділити, є і нова мулька, почав ходити по школах шукарити раритетні плити і посуд часів срср. Антиквар. Тицає всім цим і такий сердий, бо все це в напрацюючих школа, бо тривоги давно в місті ЦІЛОДОБОВІ, прям загрожує обороні міста. А шахеди російськи над містом то все ху...я, вони ж *******.
Біда коли у владних кріслах дебі...и.
Отже, резюмуємо! Під ударом був Захід країни, Львів, Рівне, Луцьк, Франківськ, Тернопіль...додатково Фастів, туди прилетіло ппц...Енергетика, цивільні...Сюди ж БЦ.
Київ цей раз був на чіле, летіли кінджали, балістика, х-101, калібри...працювали два напрямки ростов та брянськ по іскандер-м.
Скажіть а хто вигадав басню, що наші влупили по пусокому майданчику? бо я не бачив оригінал, а інфоцигані не цікавлять...так влупили, що вони сукі з них пускали шахеди...