Массированная ракетно-дроновая атака РФ 6 декабря: движение ракет и первые последствия

В ночь на субботу, 6 декабря, оккупанты осуществляют комбинированную ракетно-дроновую атаку на украинские регионы. В течение ночи военные писали о движении БПЛА почти во всех регионах Украины. Кроме того, был зафиксирован взлет МиГ-31К и движение скоростных целей в направлении северных областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Утром 6 декабря военные сообщили об атаке крылатыми ракетами.

Обновление движения ракет

7:35 - КР из Тернопольской области во Львовскую область, курсом на Броды.

7:30 - Еще группа ракет в направлении Белой Церкви из Черкасской области!

7:28 - Крылатая ракета из Хмельницкой области в Тернопольскую область!

7:26 - Киевская область: группы ракет мимо Фастова в район Макарова!

7:24 Группа крылатых ракет мимо Хмельницкого!

7:21 - Группа крылатых ракет повернула в направлении Белой Церкви!

7:17 - Группа крылатых ракет из Винницкой области курсом на Летичев (Хмельницкая область)!

7:12 - Крылатая ракета через Винницкую область! Курс Хмельник!

07:04 – Еще одна группа "Калибров" зафиксирована над Одесской областью, движется мимо Южного.

07:01 – Новая группа ракет в Николаевской области, в районе Баштанки.

07:00 – Первая группа крылатых ракет на юге Киевской области, в районе Мироновки и Богуслава. За ней движутся еще несколько групп по тому же маршруту.

06:57 – "Калибры" пролетают мимо Запорожской области в направлении Днепра.

06:52 – Крылатые ракеты движутся курсом на Канев (Черкасская область).

06:50 – Группа ракет через Черниговскую область направляется в сторону Пирятина на Полтавщине. Новые группы зафиксированы над Сумщиной – их курс также на Полтавскую область.

06:43 – Ракеты продолжают движение в направлении Прилуцкого района Черниговской области.

06:41 – Крылатые ракеты фиксируются над Сумской областью.

05:13 – Воздушные силы сообщили о вероятных пусках крылатых ракет с самолетов стратегической авиации РФ: Ту-95МС и Ту-160МС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Никопольщину: повреждены дома, спортивные и образовательные учреждения, АЗС и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Первые последствия

Глава Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в результате массированной атаки РФ ракетами и дронами по ряду населенных пунктов области пострадали по меньшей мере три человека.

В Вышгородском районе госпитализирована женщина 1979 года рождения - у нее осколочные ранения руки, грудной клетки и спины, а также закрытая травма шейного отдела позвоночника.

Еще одна пострадавшая - 40-летняя женщина - получила рваную рану щеки. Медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

В Фастове ранен мужчина 1983 года рождения. У него рваная рана левой голени, состояние не требует стационарного лечения.

Из-за удара по железнодорожной инфраструктуре в Фастове "Укрзализныця" временно меняет маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью.

Ночью атакам также подверглись Запорожский район, а также Днепр и область. В Запорожье, по словам главы ОГА Ивана Федорова, обошлось без пострадавших. В Днепропетровской области последствия обстрелов пока уточняются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия способна проводить массированные ракетные удары по Украине раз-два в неделю, - Воздушные силы