Масована ракетно-дронова атака РФ 6 грудня: рух ракет та перші наслідки

У ніч проти суботи, 6 грудня, окупанти здійснюють комбіновану ракетно-дронову атаку на українські регіони. Протягом ночі військові писали про рух БпЛА майже у всіх регіонах України. Крім того, було зафіксовано зліт МіГ-31К й рух швидкісних цілей у напрямку північних областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Зранку 6 грудня військові повідомили про атаку крилатими ракетами.

Оновлення руху ракет

8:22 - оголошено про відбій ракетної небезпеки.

7:42 - Ще одна група крилатих ракет у напрямку Бродів. Крилата ракета курсом на Бурштин/Рогатин.

7:35 - КР з Тернопільщини на Львівщину, курсом на Броди.

7:30 - Ще група ракет у напрямку Білої Церкви з Черкащини!

7:28 - Крилата ракета із Хмельниччини на Тернопільщину!

7:26 - Київщина: групи ракет повз Фастів в район Макарова!

7:24 Група крилатих ракет повз Хмельницький!

7:21 - Група крилатих ракет повернула у напрямку Білої Церкви!

7:17 - Група крилатих ракет із Вінниччини курсом на Летичів (Хмельниччина)!

7:12 - Крилата ракета через Вінниччину! Курс Хмільник!

07:04 – Ще одна група "Калібрів" зафіксована над Одещиною, рухається повз Південне.

07:01 – Нова група ракет на Миколаївщині, у районі Баштанки.

07:00 – Перша група крилатих ракет на півдні Київської області, в районі Миронівки та Богуслава. За нею рухаються ще кілька груп тим же маршрутом.

06:57 – "Калібри" пролітають повз Запорізьку область у напрямку Дніпра.

06:52 – Крилаті ракети рухаються курсом на Канів (Черкащина).

06:50 – Група ракет через Чернігівщину прямує у бік Пирятина на Полтавщині. Нові групи зафіксовано над Сумщиною - їхній курс також на Полтавську область.

06:43 – Ракети продовжують рух у напрямку Прилуцького району Чернігівщини.

06:41 – Крилаті ракети фіксуються над Сумською областю.

05:13 – Повітряні сили повідомили про ймовірні пуски крилатих ракет з літаків стратегічної авіації РФ: Ту-95МС та Ту-160МС.

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Перші наслідки

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок масованої атаки РФ ракетами й дронами по низці населених пунктів області постраждали щонайменше троє людей.

У Вишгородському районі ушпиталено жінку 1979 року народження - у неї уламкові поранення руки, грудної клітки та спини, а також закрита травма шийного відділу хребта.

Ще одна постраждала - 40-річна жінка - дістала рвану рану щоки. Медичну допомогу надали на місці, госпіталізація не знадобилася.

У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього рвана рана лівої гомілки, стан не потребує стаціонарного лікування.

Через удар по залізничній інфраструктурі у Фастові "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути пасажирських поїздів, що мали проходити через місто цієї ночі.

Уночі атаки також зазнали Запорізький район, а також Дніпро та область. На Запоріжжі, за словами голови ОВА Івана Федорова, обійшлося без постраждалих. У Дніпропетровській області наслідки обстрілів наразі уточнюються.

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