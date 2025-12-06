РУС
Враг оказывает наибольшее давление на Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 184 боестолкновения. Самая сложная ситуация наблюдается на Покровском и Александровском направлениях, враг усиливает давление на Гуляйпольском.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 53 авиационных удара, сбросив 137 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлек 6602 дрона-камикадзе и осуществил 4988 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 138 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по населенному пункту Коробчино Харьковской области.

Боевые действия 

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили одну атаку россиян. Противник нанес два авиационных удара, в общей сложности сбросил пять управляемых авиационных бомб и осуществил 198 обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

Генштаб ВСУ сообщает о 184 боевых столкновениях за прошедшие сутки.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло десять боестолкновений в районах Волчанска, Прилепки, Одрадного и в сторону Избицкого и Лимана.

На Купянском направлении зафиксировано пять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное и в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Заречное, Дерилово и Колодязи.

На Славянском направлении агрессор атаковал вблизи Дроновки, Серебрянки и в сторону Северска. Всего за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки вблизи населенных пунктов Новомарково и Васюковка.

На Константиновском направлении враг осуществил 27 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Клебан-Бык, Плещиевка, Яблоновка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 атаку агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Владимировка, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Котляровка, Ялта и Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Егоровка, Привольное, Рыбное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Солодкое, Доброполье и Гуляйполе.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения – противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степногорск и в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили шесть вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

