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Новини Бойові дії на Покровському напрямку Бої на Гуляйпільському напрямку Бої на Олександрівському напрямку
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Ворог чинить найбільший тиск на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 184 боєзіткнення. Найскладніша ситуація спостерігається на Покровському та Олександрівському напрямках, ворог посилює тиск на Гуляйпільському.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 53 авіаційних ударів, скинувши 137 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив 6602 дрони-камікадзе та здійснив 4988 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 138 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по населеному пункту Коробчине Харківської області.

Бойові дії 

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну атаку росіян. Противник завдав двох авіаційних ударів, загалом скинув п’ять керованих авіаційних бомб, та здійснив 198 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Генштаб ЗСУ інформує про 184 бойові зіткнення за минулу добу.

Минулої доби на Південно–Слобожанському напрямку відбулося десять боєзіткнень в районах Вовчанська, Приліпки, Одрадного та у бік Ізбицького й Лиману.

Генштаб ЗСУ інформує про 184 бойові зіткнення за минулу добу.

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане та у бік Глушківки.

Генштаб ЗСУ інформує про 184 бойові зіткнення за минулу добу.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Зарічне, Дерилове та Колодязі.

Генштаб ЗСУ інформує про 184 бойові зіткнення за минулу добу.

На Слов’янському напрямку агресор атакував поблизу Дронівки, Серебрянки та у бік Сіверська. Загалом минулої доби відбулося вісім боєзіткнень.

Генштаб ЗСУ інформує про 184 бойові зіткнення за минулу добу.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу населених пунктів Новомаркове та Васюківка.

Генштаб ЗСУ інформує про 184 бойові зіткнення за минулу добу.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Яблунівка та Русин Яр.

Генштаб ЗСУ інформує про 184 бойові зіткнення за минулу добу.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 атаку агресора у районах населених пунктів Маяк, Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Котлярівка, Ялта та Дачне.

Генштаб ЗСУ інформує про 184 бойові зіткнення за минулу добу.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Єгорівка, Привільне, Рибне та Красногірське.

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Генштаб ЗСУ інформує про 184 бойові зіткнення за минулу добу.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Солодке, Добропілля та Гуляйполе.

Генштаб ЗСУ інформує про 184 бойові зіткнення за минулу добу.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степногірськ та у бік Приморського.

Генштаб ЗСУ інформує про 184 бойові зіткнення за минулу добу.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили шість ворожих атак.

Генштаб ЗСУ інформує про 184 бойові зіткнення за минулу добу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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Генштаб ЗС (8513) бойові дії (5989) війна в Україні (8547)
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