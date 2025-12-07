С начала суток на фронте произошло 78 боестолкновений, Покровское направление остается самым горячим, - Генштаб
С начала суток воскресенья, 7 декабря, на фронте произошло 78 боевых столкновений. Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Клюсы, Заречье, Богданово Черниговской области и Кореньок, Бобылевка, Яструбщина, Шалыгино, Бунякино Сумской области.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг осуществил 79 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражают две атаки вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районе Волчанска.
- На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Дерилово, Заречное, Мирное и в направлениях Александровки, Ставок. Одно боевое столкновеление продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны отразили три атаки. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Ямполя и Серебрянки.
На Краматорском направлении противник предпринял безрезультатную попытку прорвать оборону наших защитников в районе Часова Яра.
На Константиновском направлении враг осуществил 13 штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Яблоновка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Новопавловка, Софиевка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении российские захватчики осуществили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в сторону Нового Шахово, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Молодецкого, Новопавловки и в районах населенных пунктов Новоекономическое, Котлино, Удачное, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 21 атаку противника, шесть боестолкновений еще продолжаются.
На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербовое, Злагода, Красногорское, Привольное, Солодкое. Наши воины отразили девять вражеских штурмов.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении произошло 13 боевых столкновений в направлении населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Зеленое, Гуляйполе. Пять боевых столкновений продолжаются.
На Ореховском направлении враг осуществил две безуспешные атаки в сторону Новоандеевки и Приморского.
На Приднепровском направлении противник безуспешно пытался приблизиться к нашим защитникам в районе Антоновского моста.
На остальных направлениях – без особых изменений.
