С начала суток на фронте произошло 78 боестолкновений, Покровское направление остается самым горячим, - Генштаб

сводка Генштаба

С начала суток воскресенья, 7 декабря, на фронте произошло 78 боевых столкновений. Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Клюсы, Заречье, Богданово Черниговской области и Кореньок, Бобылевка, Яструбщина, Шалыгино, Бунякино Сумской области.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг осуществил 79 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия в Харьковской области

  • На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражают две атаки вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районе Волчанска.
  • На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Дерилово, Заречное, Мирное и в направлениях Александровки, Ставок. Одно боевое столкновеление продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны отразили три атаки. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Ямполя и Серебрянки.

На Краматорском направлении противник предпринял безрезультатную попытку прорвать оборону наших защитников в районе Часова Яра.

На Константиновском направлении враг осуществил 13 штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Яблоновка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Новопавловка, Софиевка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в сторону Нового Шахово, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Молодецкого, Новопавловки и в районах населенных пунктов Новоекономическое, Котлино, Удачное, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 21 атаку противника, шесть боестолкновений еще продолжаются.

На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербовое, Злагода, Красногорское, Привольное, Солодкое. Наши воины отразили девять вражеских штурмов.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 13 боевых столкновений в направлении населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Зеленое, Гуляйполе. Пять боевых столкновений продолжаются.

На Ореховском направлении враг осуществил две безуспешные атаки в сторону Новоандеевки и Приморского.

На Приднепровском направлении противник безуспешно пытался приблизиться к нашим защитникам в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях – без особых изменений.

