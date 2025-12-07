С начала суток на фронте произошло 78 боестолкновений, Покровское направление остается самым горячим, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 7 декабря, на фронте произошло 78 боевых столкновений. Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00

Вражеские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Клюсы, Заречье, Богданово Черниговской области и Кореньок, Бобылевка, Яструбщина, Шалыгино, Бунякино Сумской области.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг осуществил 79 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражают две атаки вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Дерилово, Заречное, Мирное и в направлениях Александровки, Ставок. Одно боевое столкновеление продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны отразили три атаки. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Ямполя и Серебрянки.

На Краматорском направлении противник предпринял безрезультатную попытку прорвать оборону наших защитников в районе Часова Яра.

На Константиновском направлении враг осуществил 13 штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Яблоновка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Новопавловка, Софиевка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в сторону Нового Шахово, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Молодецкого, Новопавловки и в районах населенных пунктов Новоекономическое, Котлино, Удачное, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 21 атаку противника, шесть боестолкновений еще продолжаются.

На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербовое, Злагода, Красногорское, Привольное, Солодкое. Наши воины отразили девять вражеских штурмов.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 13 боевых столкновений в направлении населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Зеленое, Гуляйполе. Пять боевых столкновений продолжаются.

На Ореховском направлении враг осуществил две безуспешные атаки в сторону Новоандеевки и Приморского.

На Приднепровском направлении противник безуспешно пытался приблизиться к нашим защитникам в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях – без особых изменений.

