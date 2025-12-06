Зафиксировано более 150 боестолкновений, больше всего атак - на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях, - Генштаб

Всего с начала суток на фронте произошло 151 боевое столкновеление.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 6 декабря, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 27 авиационных ударов, применили 55 ракет и сбросили 49 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли 3637 дронов-камикадзе и осуществили 3281 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 122 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Избицкого и Колодязного.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Колесниковка. Украинские защитники остановили восемь вражеских атак, еще одно боестолкновение продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Твердохлебово, Заречное и в направлениях Новоселовки, Дробышево, Новосергиевки, Нового Мира и Ставков. Продолжается бой в одной локации.

Двенадцать штурмовых действий войск противника отразили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвинуться вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Сиверска и Федоровки. Еще одно боестолкновение продолжается.

Одну вражескую атаку отразили наши защитники вблизи Миньковки, на Краматорском направлении.

На Константиновском направлении россияне 21 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещиевка и в сторону населенных пунктов Степановка, Софиевка и Бересток.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 39 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в направлениях Нового Шахово, Новопавловки и в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении в общей сложности было уничтожено 110 оккупантов, из них 83 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили одну единицу автомобильной и шесть единиц специальной техники, мотоцикл, 26 БПЛА, два укрытия личного состава, а также поразили артиллерийскую систему, одну единицу автомобильной техники, артиллерийскую систему и 12 укрытий для личного состава противника.

На Александровском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Вороне, Рыбное, Александроград, Сосновка, Степовое, Успеновка, Павловка и в направлении Даниловки. Авиаудары подверглись Маломихайловка и Даниловка.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 14 боевых столкновений в районе населенных пунктов Гуляйполе, Солодкое и в направлении Доброполье. Под авиаударами врага оказались Зализнычное и Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг осуществил одну безуспешную атаку в районе Степового и нанес авиаудар по Веселянке.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Ольговке.

В Генштабе отмечают, что на остальных направлениях - без особых изменений.