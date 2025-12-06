Зафіксовано понад 150 боєзіткнень, найбільше атак - на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 6 грудня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари по Україні

Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 27 авіаційних ударів, застосував 55 ракет й скинув 49 керованих авіабомб. Крім цього, залучили 3637 дронів-камікадзе та здійснили 3281 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 122 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно–Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Синельникового та у бік Ізбицького й Колодязного.

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На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії у напрямках населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Колісниківка. Українські захисники зупинили вісім ворожих атак, ще одне боєзіткнення триває.

Бої на сході

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Твердохлібове, Зарічне та в напрямках Новоселівки, Дробишевого, Новосергіївки, Нового Миру та Ставок. Триває бій у одній локації.

Дванадцять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки. Ще одне боєзіткнення триває.

Одну ворожу атаку відбили наші оборонці поблизу Міньківки, на Краматорському напрямку.

На Костянтинівському напрямку росіяни 21 раз йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та в бік населених пунктів Степанівка, Софіївка й Бересток.

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На Покровському напрямку від початку доби окупанти 39 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував в напрямках Нового Шахового, Новопавлівки та у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 110 окупантів, із них 83 – безповоротно. Також українські воїни знищили одну одиницю автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки, мотоцикл, 26 БпЛА, два укриття особового складу, також уразили артилерійську систему, одну одиницю автомобільної техніки, артилерійську систему та 12 укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Вороне, Рибне, Олександроград, Соснівка, Степове, Успенівка, Павлівка та в напрямку Данилівки. Авіаударів зазнали Маломихайлівка та Данилівка.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 14 бойових зіткнень в районі населених пунктів Гуляйполе, Солодке та в напрямку Добропілля. Під авіаударами ворога опинилися Залізничне та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі Степового, та завдав авіаудару по Веселянці.

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На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Ольгівці.

У Генштабі зазначають, що на решті напрямків – без особливих змін.