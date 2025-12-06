На фронте произошло 77 боестолкновений. Наиболее активно враг атакует на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. С начала суток на фронте произошло 77 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 6 декабря, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности - Клюсы, Галагановка Черниговской области.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг осуществил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности, два – из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять атак вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Избицкого и Колодязного.

На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз атаковали позиции наших защитников в направлениях населенных пунктов Песчаное и Колесниковка, одно боевое столкновение продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Твердохлебово, Заречное и в направлениях Новосергиевки, Нового Мира и Ставков. Три боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Сиверска и Федоровки, еще одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг осуществил 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещиевка и в сторону населенных пунктов Степановка и Бересток. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в направлениях Нового Шахово, Новопавловки и в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 20 атак противника, одно сражение еще продолжается.

На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Вороное, Рыбное и в направлении Даниловки. Наши воины отбили пять вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло семь боевых столкновений в направлении Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг осуществил одну безуспешную атаку в районе Степового.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

В Генштабе отмечают, что на остальных направлениях – без особых изменений.