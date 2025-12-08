766 7
Стипендии вырастут вдвое с сентября 2026 года, - Минфин. ИНФОГРАФИКА
С 1 сентября 2026 года в Украине вдвое вырастут студенческие стипендии.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина, передает Цензор.НЕТ.
В Госбюджете-2026 на это предусмотрено 6,6 млрд грн, что на 1,2 млрд больше, чем в 2025 году. Речь идет о выплате академических и именных стипендий студентам учебных заведений.
Высшие учебные заведения
Студенты университетов будут получать такие повышенные стипендии:
- стипендия Президента Украины вырастет с 10 000 грн до 20 000 грн в месяц;
- стипендия Верховной Рады Украины - с 4 400 грн до 8 800 грн;
- стипендия Кабинета Министров Украины - с 4 000 грн до 8 000 грн;
- минимальная академическая стипендия - с 2 000 грн до 4 000 грн;
- повышенная академическая (за особые успехи) - с 2 910 грн до 5 820 грн;
- стипендия по отраслевому принципу - с 2 550 грн до 5 100 грн;
- стипендия по отраслевому принципу (повышенная) - с 3 710 грн до 7 420 грн.
Учреждения профессионального предвысшего образования (колледжи)
Предусмотрено повышение:
- стипендия Президента Украины вырастет с 7 600 грн до 15 200 грн;
- стипендия Верховной Рады Украины - с 3 320 грн до 6 640 грн;
- минимальная академическая стипендия - с 1 510 грн до 3 020 грн;
- повышенная академическая (за особые успехи) - с 2 197 грн до 4 394 грн;
- стипендия по отраслевому принципу - с 1 930 грн до 3 860 грн;
- стипендия по отраслевому принципу (повышенная) - с 2 809 грн до 5 618 грн.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала проект Государственного бюджета на 2026 год.
- После этого ряд нардепов, политиков и активистов критиковали главную смету страны, поскольку там не было никаких предпосылок для повышения зарплаты украинским военным.
