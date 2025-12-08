РУС
Стипендии вырастут вдвое с сентября 2026 года, - Минфин. ИНФОГРАФИКА

С 1 сентября 2026 года в Украине вдвое вырастут студенческие стипендии.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина, передает Цензор.НЕТ.

В Госбюджете-2026 на это предусмотрено 6,6 млрд грн, что на 1,2 млрд больше, чем в 2025 году. Речь идет о выплате академических и именных стипендий студентам учебных заведений.

Высшие учебные заведения

Студенты университетов будут получать такие повышенные стипендии:

  • стипендия Президента Украины вырастет с 10 000 грн до 20 000 грн в месяц;
  • стипендия Верховной Рады Украины - с 4 400 грн до 8 800 грн;
  • стипендия Кабинета Министров Украины - с 4 000 грн до 8 000 грн;
  • минимальная академическая стипендия - с 2 000 грн до 4 000 грн;
  • повышенная академическая (за особые успехи) - с 2 910 грн до 5 820 грн;
  • стипендия по отраслевому принципу - с 2 550 грн до 5 100 грн;
  • стипендия по отраслевому принципу (повышенная) - с 3 710 грн до 7 420 грн.

Учреждения профессионального предвысшего образования (колледжи)

Предусмотрено повышение:

  • стипендия Президента Украины вырастет с 7 600 грн до 15 200 грн;
  • стипендия Верховной Рады Украины - с 3 320 грн до 6 640 грн;
  • минимальная академическая стипендия - с 1 510 грн до 3 020 грн;
  • повышенная академическая (за особые успехи) - с 2 197 грн до 4 394 грн;
  • стипендия по отраслевому принципу - с 1 930 грн до 3 860 грн;
  • стипендия по отраслевому принципу (повышенная) - с 2 809 грн до 5 618 грн.

Читайте: Зарплату военным в 2026 году не повысят, но будут контракты с улучшенными условиями, - Шмыгаль

Что предшествовало?

Читайте также: Для студентов-медиков и фармацевтов подготовка офицеров запаса станет обязательной, - Свириденко

Автор: 

Минфин (1557) стипендии (209) студенты (693)
І тількі зп у військового,який працює 24/7 з зп все стабільно,без змін.
08.12.2025 15:38 Ответить
Потрібно студентів мобілізовувати в армію, це і буде збільшення стіпендії! Яке може бути навчання коли в країні війна?
08.12.2025 15:39 Ответить
Висловлюю вам свою повагу. Керівництво давно за вами спостерігає і вирішило підвищити ваш рівень з шпрехбаклана до шпрехмейстера. Додаткову філіжанку еспрессо отримаєте сьогодні на вечерю, кур'єра глово попередили. Одночасно застерігаємо, що у ваших дописах є застарілі методики, які не сприяють якісному засвоєнню інформації аудиторією.
08.12.2025 15:48 Ответить
Вже вдруге за сьогодні пише про мобілізацію студентів, управлінців, менеджерів і т.д. Про мобілізацію чинуш, прокурорів, мєнтів, тцк, дітей депутатів жодного слова.
08.12.2025 16:01 Ответить
Значить банда Зеленського-Федорова готує вибори на осінь 2026 і відповідно масові фальсифікації за допомогою ''Дії''.
08.12.2025 15:46 Ответить
краще бути студентом ніж воїном ЗСУ...і броню маєшь і стипендію підвищують....тьху зелені недоумки
08.12.2025 16:02 Ответить
Краще бути біженцем. І допомогу отримуєш і спокійне життя маєш
08.12.2025 16:05 Ответить
 
 