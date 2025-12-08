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Новини Бюджет-2026
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Стипендії зростуть удвічі з вересня 2026 року, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

Стипендії зростуть вдвічі: у Мінфіні розповіли, коли

Із 1 вересня 2026 року в Україні вдвічі зростуть студентські стипендії.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

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У Держбюджеті-2026 на це передбачено 6,6 млрд грн, що на 1,2 млрд більше ніж у 2025 році. Йдеться про виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти.

Заклади вищої освіти

Студенти університетів отримуватимуть такі підвищені стипендії:

  • стипендія Президента України зросте з 10 000 грн до 20 000 грн на місяць;
  • стипендія Верховної Ради України - з 4 400 грн до 8 800 грн;
  • стипендія Кабінету Міністрів України - з 4 000 грн до 8 000 грн;
  • мінімальна академічна стипендія - з 2 000 грн до 4 000 грн;
  • підвищена академічна (за особливі успіхи) - з 2 910 грн до 5 820 грн;
  • стипендія за галузевим принципом - з 2 550 грн до 5 100 грн;
  • стипендія за галузевим принципом (підвищена) - з 3 710 грн до 7 420 грн.

Стипендії зростуть вдвічі: у Мінфіні розповіли, коли

Заклади фахової передвищої освіти (коледжі)

Передбачено підвищення:

  • стипендія Президента України зросте з 7 600 грн до 15 200 грн;
  • стипендія Верховної Ради України - з 3 320 грн до 6 640 грн;
  • мінімальна академічна стипендія - з 1 510 грн до 3 020 грн;
  • підвищена академічна (за особливі успіхи) - з 2 197 грн до 4 394 грн;
  • стипендія за галузевим принципом - з 1 930 грн до 3 860 грн;
  • стипендія за галузевим принципом (підвищена) - з 2 809 грн до 5 618 грн.

Стипендії зростуть вдвічі: у Мінфіні розповіли, коли

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
  • Після цього низка нардепів, політиків та активістів критикували головний кошторис країни, оскільки там не було жодних передумов для підвищення зарплати українським військовим.

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