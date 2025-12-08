Стипендії зростуть удвічі з вересня 2026 року, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

Із 1 вересня 2026 року в Україні вдвічі зростуть студентські стипендії.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

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У Держбюджеті-2026 на це передбачено 6,6 млрд грн, що на 1,2 млрд більше ніж у 2025 році. Йдеться про виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти.

Заклади вищої освіти

Студенти університетів отримуватимуть такі підвищені стипендії:

стипендія Президента України зросте з 10 000 грн до 20 000 грн на місяць;

стипендія Верховної Ради України - з 4 400 грн до 8 800 грн;

стипендія Кабінету Міністрів України - з 4 000 грн до 8 000 грн;

мінімальна академічна стипендія - з 2 000 грн до 4 000 грн;

підвищена академічна (за особливі успіхи) - з 2 910 грн до 5 820 грн;

стипендія за галузевим принципом - з 2 550 грн до 5 100 грн;

стипендія за галузевим принципом (підвищена) - з 3 710 грн до 7 420 грн.

Заклади фахової передвищої освіти (коледжі)

Передбачено підвищення:

стипендія Президента України зросте з 7 600 грн до 15 200 грн;

стипендія Верховної Ради України - з 3 320 грн до 6 640 грн;

мінімальна академічна стипендія - з 1 510 грн до 3 020 грн;

підвищена академічна (за особливі успіхи) - з 2 197 грн до 4 394 грн;

стипендія за галузевим принципом - з 1 930 грн до 3 860 грн;

стипендія за галузевим принципом (підвищена) - з 2 809 грн до 5 618 грн.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету на 2026 рік.

Після цього низка нардепів, політиків та активістів критикували головний кошторис країни, оскільки там не було жодних передумов для підвищення зарплати українським військовим.

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