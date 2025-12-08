На фронте зафиксировано 87 боестолкновений, больше всего – на Покровском и Константиновском направлениях, – Генштаб

По состоянию на 16:00 8 декабря общее количество боевых столкновений на фронте составляет 87.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Гута-Студенецкая, Богданово Черниговской области; Нескучное, Стукаловка, Искрисковщина, Рыжевка, Безсаловка, Бобылевка, Шалигино, Горки, Бунякино, Чернацкое, Бруски, Студенок Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях авиация захватчиков нанесла авиаудар, сбросив при этом три управляемые авиационные бомбы. Кроме того, враг осуществил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре вражеские атаки в районах Волчанска, Синельниково, Одрадного и Долгенького, еще три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении Силы обороны отражают четыре вражеские атаки в сторону Петропавловки и Песчаного.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Нововодяное, Шандриголово, Колодязи, Дробышево и в сторону Лимана, сейчас один бой продолжается.

На Славянском направлении россияне шесть раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Федоровки. Силы обороны остановили все атаки противника.

На Краматорском направлении в настоящее время наступательных действий врага не отмечено. Авиаудару подвергся населенный пункт Рай-Александровка.

На Константиновском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Александро-Шультиного, Плещиевки, Щербиновки, Яблоновки, Русина Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 22 атаки.

На Александровском направлении украинские защитники остановили 11 штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Снежное, Вербовое, Рыбное, Красногорское и Вишневое, еще одно боестолкновение продолжается.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло десять боевых столкновений в районах населенных пунктов Солодке, Привольное, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки. Вражеская авиация нанесла авиаудары по населенным пунктам, в частности Терноватое, Косовцево, Рождественка и Зализнычное.

На Ореховском направлении с начала суток произошла одна атака вражеских подразделений – оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Степового, также захватчик нанес авиаудар КАБами по Запорожью.

На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.