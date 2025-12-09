ДТЭК приостановил работу последней шахты "Белозерская" в Донецкой области

Шахта "Белозерская", последняя из группы ДТЭК в Донецкой области, прекратила работу. Решение принято из-за угрожающей ситуации с безопасностью и проблем с энергоснабжением. Работники эвакуированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Суспільне Донбас сообщили в департаменте по коммуникациям ДТЭК Энерго и председатель конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"ДТЭК Энерго до последнего делал все возможное для обеспечения работы предприятия в условиях приближения зоны боевых действий и необходимости сохранения жизни и здоровья работников. Однако в настоящее время поддержание работы предприятия стало невозможным из-за угрожающей ситуации с безопасностью для коллектива, невозможности обеспечить логистическую цепочку и стабильное энергоснабжение", - рассказали в компании.

И добавили, что работники и их семьи были эвакуированы, им оказана поддержка и помощь в трудоустройстве на других предприятиях компании в более безопасных регионах.

По данным главы конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаила Волынца, на предприятии работали более тысячи человек.

"После стабилизации линии фронта и ситуации с безопасностью в регионе, компания готова рассмотреть вопрос восстановления штатной жизнедеятельности предприятия. Также компания продолжает поддерживать надежность работы тепловой генерации ДТЭК Энерго необходимыми объемами топлива, что важно для прохождения летних пиков потребления и подготовки к прохождению ближайшего отопительного сезона. Инвестиции компании в шахты за первое полугодие 2025 года составили 2,9 млрд грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 2,5 тыс. горняков под землей: Удары РФ обесточили 8 шахт в Днепропетровской области

Из-за отсутствия энергоснабжения и постоянной загазованности в шахте, а также прекращения работы водоотлива, доступ к шахте стал невозможным. В конце августа и сентябре шахта подверглась обстрелам, в результате которых погибли работники, а добыча угля была прекращена.

Что известно о шахте?

Шахта "Белозерская" является крупным угледобывающим предприятием в Донецкой области. Шахта работала более 70 лет и была важным источником добычи угля для украинской тепловой генерации. Уголь, который на ней добывали, использовался на электростанциях для производства электроэнергии

Считалась одной из самых эффективных шахт региона. Уголь из "Белозерской" имел высокое качество (низкозольные пласты), не требовал дополнительного обогащения и использовался для украинской тепловой генерации.

Остановка шахты расценивается как тяжелая потеря для горняков региона и как серьезный удар по энергетической безопасности страны в условиях войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ атаковали теплоэлектростанции ДТЭК в нескольких областях