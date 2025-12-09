ДТЕК призупинив роботу останньої шахти "Білозерська" на Донеччині

Шахта "Білозерська", остання з групи ДТЕК на Донеччині, припинила роботу. Рішення ухвалено через загрозливу безпекову ситуацію та проблеми з енергопостачанням. Працівників евакуйовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільне Донбас повідомили в департаменті з комунікацій ДТЕК Енерго та голова конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

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"ДТЕК Енерго до останнього робив все можливе для забезпечення роботи підприємства в умовах наближення зони бойових дій та необхідності збереження життя та здоров’я працівників. Проте, наразі підтримання роботи підприємства стало неможливим через загрозливу безпекову ситуацію для колективу, неможливість забезпечувати логістичний ланцюжок та стабільне енергопостачання", - розповіли у компанії.

Та додали, що працівники та їх родини були евакуйовані, їм надана підтримка та допомога у працевлаштуванні на інших підприємствах компанії в більш безпечних регіонах.

За даними голови конфедерації вільних профспілок України Михайла Волинця, на підприємстві працювали більше ніж тисяча людей.

"Після стабілізації лінії фронту та безпекової ситуації в регіоні, компанія готова розглянути питання відновлення штатної життєдіяльності підприємства. Також компанія продовжує підтримувати надійність роботи теплової генерації ДТЕК Енерго необхідними обсягами палива, що важливо для проходження літніх піків споживання та підготовки до проходження найближчого опалювального сезону. Інвестиції компанії в шахти за перше півріччя 2025 року склали 2,9 млрд грн.

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Через відсутність енергопостачання та постійну загазованість у шахті, а також припинення роботи водовідливу, доступ до шахти став неможливим. В кінці серпня та вересні шахта зазнала обстрілів, в результаті яких загинули працівники, а видобуток вугілля було припинено.

Що відомо про шахту?

Шахта "Білозерська" є великим вугледобувним підприємством у Донецькій області. Шахта працювала понад 70 років і була важливим джерелом видобутку вугілля для української теплової генерації.

Шахта була введена в експлуатацію у 1954 році.

За оцінками, родовище мало близько 80,4 мільйонів тонн вугілля.

Протяжність підземних виробіток — близько 82–83 км.

Вугілля, яке на ній добували, використовувалось на електростанціях для виробництва електроенергії

Вважалася однією з найефективніших шахт регіону. Вугілля з "Білозерської" мало високу якість (низькозольні пласти), що не вимагало додаткового збагачення, і використовувалося для української теплової генерації.

Зупинка шахти розцінюється як важка втрата для гірників регіону та як серйозний удар по енергетичній безпеці країни в умовах війни.

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