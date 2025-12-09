РФ выпустила 110 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 84 цели. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты выпустили по Украине 110 беспилотников разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Пуски фиксировали из направлений: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - РФ, Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крыма.
Около 70 из них - "шахеды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА в 9 локациях.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
