РФ выпустила 110 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 84 цели. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 9 декабря 2025 года: как отработала ПВО?

Российские оккупанты выпустили по Украине 110 беспилотников разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Пуски фиксировали из направлений: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - РФ, Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крыма.

Около 70 из них - "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА в 9 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Атака шахидов 9 декабря 2025 года: как отработала ПВО?

обстрел (30822) ПВО (3299) Воздушные силы (2835)
