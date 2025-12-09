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РФ випустила 110 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 84 цілі. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 9 грудня 2025 року: як відпрацювала ППО?

Російські окупанти випустили по Україні 110 безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Пуски фіксували із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - РФ., Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Криму.

Близько 70 із них - "шахеди".

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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Атака шахедів 9 грудня 2025 року: як відпрацювала ППО?

Автор: 

обстріл (34617) ППО (4208) Повітряні сили (3491)
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