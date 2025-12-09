РФ випустила 110 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 84 цілі. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти випустили по Україні 110 безпілотників різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Пуски фіксували із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - РФ., Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Криму.
Близько 70 із них - "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях.
Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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