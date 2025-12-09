"Минус 20. Вы всех перестреляли": ликвидация оккупантов бойцами 132-го батальона ВС Украины. ВИДЕО
Боевая работа группы "CG132" 132-го отдельного разведывательного батальона ДШВ Украины завершилась ликвидацией оккупантов в стрелковом бою в зоне ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы отработали по российской пехоте, находившейся на промышленной территории.
На последних кадрах украинский десантник спрашивает у единственного захватчика, который остался в живых:
"Количество людей сюда зашло?"
Военный РФ:
"Минус 20. Все мертвые, пацаны. Вы всех перестреляли."
"Работая на передовых позициях, украинские разведчики обнаруживают, фиксируют и уничтожают противника, обеспечивая преимущество на поле боя и открывая путь для последующих действий подразделений ДШВ", - говорится в комментариях под видео.
- К слову, разведка Третьей штурмовой бригады зачистила "джунгли" в Луганской области.
