"Минус 20. Вы всех перестреляли": ликвидация оккупантов бойцами 132-го батальона ВС Украины. ВИДЕО

Боевая работа группы "CG132" 132-го отдельного разведывательного батальона ДШВ Украины завершилась ликвидацией оккупантов в стрелковом бою в зоне ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы отработали по российской пехоте, находившейся на промышленной территории.

На последних кадрах украинский десантник спрашивает у единственного захватчика, который остался в живых:

"Количество людей сюда зашло?"

Военный РФ:

"Минус 20. Все мертвые, пацаны. Вы всех перестреляли."

"Работая на передовых позициях, украинские разведчики обнаруживают, фиксируют и уничтожают противника, обеспечивая преимущество на поле боя и открывая путь для последующих действий подразделений ДШВ", - говорится в комментариях под видео.

Щоб було "очко" потрібно до 20 додати ще одного...
09.12.2025 18:25 Ответить
Героям Слава!
09.12.2025 18:26 Ответить
Куди там дутим героям американських бойовиків до наших хлопців.
09.12.2025 18:32 Ответить
Яке веселе відео, аж приємно дивитися як нищаться кацапстанців
09.12.2025 18:40 Ответить
👍👍👍
09.12.2025 18:53 Ответить
Знов росія буде обвинувачувати в геноциді.
09.12.2025 19:07 Ответить
Когда минус 20 это не мороз
09.12.2025 19:20 Ответить
Воювати повинні молоді: +50 не змогли б так молотити підарів
09.12.2025 19:55 Ответить
А чого він у білому?
09.12.2025 20:12 Ответить
 
 