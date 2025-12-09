4 572 7
Разведка Третьей штурмовой бригады зачистила "джунгли" в Луганской области. ВИДЕО
Профессионалы разведки батальона "Hatred" Третьей штурмовой бригады провели зачистку лесистой местности, которую бойцы под видео называют так называемыми "джунглями" в Луганской области, и зафиксировали операцию на камеру GoPro.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вскоре после начала спецоперации украинские бойцы обнаружили противника и вступили в ожесточенный стрелковый бой.
В результате были ликвидированы по меньшей мере 2 рашиста, которые прятались в вырытых укрытиях и пытались отстреливаться.
Также сообщалось, что третья штурмовая бригада уничтожила российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль