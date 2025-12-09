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Разведка Третьей штурмовой бригады зачистила "джунгли" в Луганской области. ВИДЕО

Профессионалы разведки батальона "Hatred" Третьей штурмовой бригады провели зачистку лесистой местности, которую бойцы под видео называют так называемыми "джунглями" в Луганской области, и зафиксировали операцию на камеру GoPro.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вскоре после начала спецоперации украинские бойцы обнаружили противника и вступили в ожесточенный стрелковый бой.

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В результате были ликвидированы по меньшей мере 2 рашиста, которые прятались в вырытых укрытиях и пытались отстреливаться.

Также сообщалось, что третья штурмовая бригада уничтожила российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

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Автор: 

армия РФ (23110) разведка (4195) уничтожение (10073) 3-я Отдельная штурмовая бригада (498) Луганская область (6484)
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