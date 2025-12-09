Розвідка Третьої штурмової бригади зачистила "джунглі" у Луганській області. ВIДЕО

Професіонали розвідки батальйону "Hatred" Третьої штурмової бригади провели зачистку лісистої місцевості, яку бійці під відео називають так званими "джунглями" в Луганській області, та зафіксували операцію на камеру GoPro.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, невдовзі після початку спецоперації українські бійці виявили противника та вступили у запеклий стрілецький бій.

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У результаті було ліквідовано щонайменше 2 рашистів, які ховалися у виритих укриттях та намагалися відстрілюватися.

Також повідомлялося, що третя штурмова бригада знищила російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок".

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