РУС
Новости Бюджет 2026
1 010 7

После нескольких месяцев споров: Франция приняла бюджет соцобеспечения

Во Франции приняли бюджет соцобеспечения

Во Франции после нескольких месяцев острых политических дискуссий наконец приняли бюджет социального обеспечения.

Премьер-министр Себастьян Лекорню поздравил "ответственное большинство" с таким результатом на своей странице в Х.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

  • Документ утвердили с минимальным преимуществом — 247 голосов "за" против 234 "против", еще 93 депутата воздержались.

Как парламенту удалось достичь компромисса

Лекорню подчеркнул важность ответственной позиции депутатов. По его словам, принятие бюджета стало возможным благодаря конструктивному подходу различных политических сил.

"Это ответственное большинство показывает, что компромисс — это не лозунг, он позволяет двигаться в направлении общего интереса", — отметил французский премьер-министр.

Из-за отсутствия стабильного проправительственного большинства до последнего момента было непонятно, хватит ли голосов для принятия документа.

Ключевую роль сыграла поддержка левых депутатов и части республиканцев, которые проголосовали вопреки линии партийного руководства.

Президент Нацассамблеи Яэль Браун-Пиве поблагодарила парламентариев за работу и призвала сохранить темп при рассмотрении государственного бюджета.

Что предусматривает принятый бюджет

В документе содержатся важные социальные изменения. В частности:

  • приостановление пенсионной реформы до 2028 года;

  • новые правила оформления больничных;

  • введение дополнительного отпуска в связи с рождением ребенка;

  • повышение общего социального взноса.

Параллельно в Сенате продолжается рассмотрение проекта государственного бюджета на 2026 год. Голосование запланировано на 15 декабря. Если обеим палатам удастся согласовать общий текст, окончательное голосование состоится 23 декабря.

Оба ключевых финансовых документа должны быть приняты до 31 декабря 2025 года, как того требует Конституция Франции.

Автор: 

бюджет (4884) деньги (954) Франция (3652)
Чергова ліваччина?
10.12.2025 01:16 Ответить
До сих пір пенсійний вік у Франції був одним з найнижчих серед розвинених країн, 62.5 y 2025.
Для порівняння, в Німеччині в цьому році можна вийти на пенсію у віці 65 років і 10 місяців, а з 2031 року в 67 років.
Франція щорічно витрачає на утримання пенсіонерів 14% ВВП - тільки Італія і Греція витрачають на ці цілі більше, ніж вона з країн ЄС.
10.12.2025 04:07 Ответить
Якщо не витрачати на пенсіонерів, дітей, медицину, освіту та оборону з бюджету, то навіщо тоді взагалі платити податки? Податки мають повертатися до платників в вигляді соціального захисту, а не "розчинятися" в кишенях міндічєй...
10.12.2025 06:03 Ответить
Але ж «міндічі» вважають по іншому, що ета їх навар
10.12.2025 07:50 Ответить
Це просто лікується "фігурними піздюлями", "халявами по пиці" і звільненням з займаних посад..
10.12.2025 08:07 Ответить
Розкажіть це тим, хто не платить їх в Україні. Або платить 2 коп із мільйона.

От дуже подобається їх логіка: папки-мамки - пенсіонери, дєткі - садки-школи-вузи, освіта, медицина, ще й поумудрялися пільги різні поробити, безкоштовні путівки в санаторії і т.д.

Я розумію, що крадуть бюджет.
Але питання: а на якого х..ра іншим оплачувати по 40% податків із зарплати, якщо ви платите 2 коп зі своїх доходів або взагалі никаєтесь?
Задрали ці хитров...*****
10.12.2025 08:47 Ответить
Цікаво , во шо кореним французам обяйдется в цьому році утримання арабів яки вже незабаром будуть вирішувати долю французів?
10.12.2025 07:21 Ответить
 
 