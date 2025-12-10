После нескольких месяцев споров: Франция приняла бюджет соцобеспечения
Во Франции после нескольких месяцев острых политических дискуссий наконец приняли бюджет социального обеспечения.
Премьер-министр Себастьян Лекорню поздравил "ответственное большинство" с таким результатом на своей странице в Х.
- Документ утвердили с минимальным преимуществом — 247 голосов "за" против 234 "против", еще 93 депутата воздержались.
Как парламенту удалось достичь компромисса
Лекорню подчеркнул важность ответственной позиции депутатов. По его словам, принятие бюджета стало возможным благодаря конструктивному подходу различных политических сил.
"Это ответственное большинство показывает, что компромисс — это не лозунг, он позволяет двигаться в направлении общего интереса", — отметил французский премьер-министр.
Из-за отсутствия стабильного проправительственного большинства до последнего момента было непонятно, хватит ли голосов для принятия документа.
Ключевую роль сыграла поддержка левых депутатов и части республиканцев, которые проголосовали вопреки линии партийного руководства.
Президент Нацассамблеи Яэль Браун-Пиве поблагодарила парламентариев за работу и призвала сохранить темп при рассмотрении государственного бюджета.
Что предусматривает принятый бюджет
В документе содержатся важные социальные изменения. В частности:
-
приостановление пенсионной реформы до 2028 года;
-
новые правила оформления больничных;
-
введение дополнительного отпуска в связи с рождением ребенка;
-
повышение общего социального взноса.
Параллельно в Сенате продолжается рассмотрение проекта государственного бюджета на 2026 год. Голосование запланировано на 15 декабря. Если обеим палатам удастся согласовать общий текст, окончательное голосование состоится 23 декабря.
Оба ключевых финансовых документа должны быть приняты до 31 декабря 2025 года, как того требует Конституция Франции.
- Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2026 год".
