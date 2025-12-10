Після кількох місяців суперечок: Франція ухвалила бюджет соцзабезпечення

У Франції після кількамісячних гострих політичних дискусій нарешті ухвалили бюджет соціального забезпечення.

Прем’єр-міністр Себастьян Лекорню привітав "відповідальну більшість" з таким результатом на своїй сторінці в Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Документ затвердили з мінімальною перевагою — 247 голосів "за" проти 234 "проти", ще 93 депутати утрималися.

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Як парламенту вдалося досягти компромісу

Лекорню наголосив на важливості відповідальної позиції депутатів. За його словами, ухвалення бюджету стало можливим завдяки конструктивному підходу різних політичних сил.

"Ця відповідальна більшість показує, що компроміс — це не гасло, він дозволяє рухатися в напрямку загального інтересу", — зазначив французький прем’єр-міністр.

Через відсутність стабільної проурядової більшості до останнього моменту було незрозуміло, чи вистачить голосів для ухвалення документа.

Ключову роль відіграла підтримка лівих депутатів та частини Республіканців, які проголосували всупереч лінії партійного керівництва.

Президентка Нацасамблеї Яель Браун-Піве подякувала парламентарям за роботу та закликала зберегти темп при розгляді державного бюджету.

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Що передбачає ухвалений бюджет

У документі містяться важливі соціальні зміни. Зокрема:

призупинення пенсійної реформи до 2028 року;

нові правила оформлення лікарняних;

запровадження додаткової відпустки у зв’язку з народженням дитини;

підвищення загального соціального внеску.

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Паралельно у Сенаті триває розгляд проєкту державного бюджету на 2026 рік. Голосування заплановане на 15 грудня. Якщо обом палатам вдасться погодити спільний текст, остаточне голосування відбудеться 23 грудня.

Обидва ключові фінансові документи повинні бути ухвалені до 31 грудня 2025 року, як того вимагає Конституція Франції.