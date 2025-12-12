Футбол: "Шахтер" обыграл "Хамрун Спартанс" и вышел в плей-офф Лиги конференций

Донецкий "Шахтер" уверенно одолел мальтийский "Хамрун Спартанс" в матче пятого тура основного раунда Лиги конференций сезона 2025/26, победив со счетом 0:2.



Украинская команда продемонстрировала качественную игру и полный контроль над поединком, реализовав свое преимущество после перерыва.

Ход матча

Первый тайм завершился без забитых мячей, хотя "горняки" активно давили на ворота хозяев. В начале второго тайма ситуация изменилась:

На 61-й минуте Лука Мейреллиш головой завершил точную подачу Ираклия Азарова.

На 64-й минуте Изаки Силва удвоил счет, перебросив вратаря после передачи Педриньо.

Несмотря на ряд опасных моментов, "Шахтер" не увеличил счет, однако уверенно довел матч до победы.

Турнирная ситуация и следующие матчи

После этой победы украинская команда набрала 12 очков и вышла на второе место общей таблицы основного этапа Лиги конференций, досрочно гарантировав себе выход в плей-офф. "Хамрун Спартанс" с тремя баллами опустился на 32-ю позицию.

18 декабря "Шахтер" проведет заключительный матч этого раунда против хорватской "Риеки". Ничьей в этой встрече будет достаточно, чтобы напрямую пройти в 1/8 финала.

"Мы довольны результатом и настроены завершить этап на максимум", — подчеркнули в клубе.

