Футбол: "Шахтер" обыграл "Хамрун Спартанс" и вышел в плей-офф Лиги конференций

Шахтер уверенно победил Хамрун Спартанс в Лиге конференций

Донецкий "Шахтер" уверенно одолел мальтийский "Хамрун Спартанс" в матче пятого тура основного раунда Лиги конференций сезона 2025/26, победив со счетом 0:2.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в послематчевом отчете.

Украинская команда продемонстрировала качественную игру и полный контроль над поединком, реализовав свое преимущество после перерыва.

Ход матча

Первый тайм завершился без забитых мячей, хотя "горняки" активно давили на ворота хозяев. В начале второго тайма ситуация изменилась:

  • На 61-й минуте Лука Мейреллиш головой завершил точную подачу Ираклия Азарова.

  • На 64-й минуте Изаки Силва удвоил счет, перебросив вратаря после передачи Педриньо.

Несмотря на ряд опасных моментов, "Шахтер" не увеличил счет, однако уверенно довел матч до победы.

Турнирная ситуация и следующие матчи

После этой победы украинская команда набрала 12 очков и вышла на второе место общей таблицы основного этапа Лиги конференций, досрочно гарантировав себе выход в плей-офф. "Хамрун Спартанс" с тремя баллами опустился на 32-ю позицию.

18 декабря "Шахтер" проведет заключительный матч этого раунда против хорватской "Риеки". Ничьей в этой встрече будет достаточно, чтобы напрямую пройти в 1/8 финала.

"Мы довольны результатом и настроены завершить этап на максимум", — подчеркнули в клубе.

Ключевые факты матча (список столбиком)

  • Шахтер победил Хамрун Спартанс

  • Счет матча — 0:2

  • Мейреллиш открыл счет

  • Силва забил второй гол

  • Педриньо отметился ассистом

  • Команда имеет 12 очков

  • Шахтер досрочно вышел в плей-офф

  • Хамрун Спартанс имеет 3 балла

  • Следующий соперник — Риека

  • Горнякам достаточно ничьей для 1/8 финала

Ранее мы писали, что в четверг, 11 декабря, киевское "Динамо" потерпело выездное поражение во Флоренции в пятом туре Лиги конференций, уступив местной "Фиорентине" со счетом 1:2.

Шахтар переміг Хамрун Спартанс

Рахунок матчу - 0:2

Мейрелліш відкрив рахунок

Сілва забив другий гол

********* відзначився асистом

Справжні шахтари!
12.12.2025 01:05 Ответить
Як і ПСЖ справжні хранцузи
12.12.2025 07:44 Ответить
А один дядько обздрюкав паркан.
12.12.2025 02:46 Ответить
Багато здорових чоловіків і на на фронті?
12.12.2025 06:40 Ответить
прикольно так немає на донбасі хати немає ахметівського світла немає *********** ахметовим заводу зате футбол з рускім міром є, якке ж це ахметівське уйобище.
