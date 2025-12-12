Футбол: "Шахтер" обыграл "Хамрун Спартанс" и вышел в плей-офф Лиги конференций
Донецкий "Шахтер" уверенно одолел мальтийский "Хамрун Спартанс" в матче пятого тура основного раунда Лиги конференций сезона 2025/26, победив со счетом 0:2.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в послематчевом отчете.
Украинская команда продемонстрировала качественную игру и полный контроль над поединком, реализовав свое преимущество после перерыва.
Ход матча
Первый тайм завершился без забитых мячей, хотя "горняки" активно давили на ворота хозяев. В начале второго тайма ситуация изменилась:
На 61-й минуте Лука Мейреллиш головой завершил точную подачу Ираклия Азарова.
На 64-й минуте Изаки Силва удвоил счет, перебросив вратаря после передачи Педриньо.
Несмотря на ряд опасных моментов, "Шахтер" не увеличил счет, однако уверенно довел матч до победы.
Турнирная ситуация и следующие матчи
После этой победы украинская команда набрала 12 очков и вышла на второе место общей таблицы основного этапа Лиги конференций, досрочно гарантировав себе выход в плей-офф. "Хамрун Спартанс" с тремя баллами опустился на 32-ю позицию.
18 декабря "Шахтер" проведет заключительный матч этого раунда против хорватской "Риеки". Ничьей в этой встрече будет достаточно, чтобы напрямую пройти в 1/8 финала.
"Мы довольны результатом и настроены завершить этап на максимум", — подчеркнули в клубе.
Ключевые факты матча (список столбиком)
Шахтер победил Хамрун Спартанс
Счет матча — 0:2
Мейреллиш открыл счет
Силва забил второй гол
Педриньо отметился ассистом
Команда имеет 12 очков
Шахтер досрочно вышел в плей-офф
Хамрун Спартанс имеет 3 балла
Следующий соперник — Риека
Горнякам достаточно ничьей для 1/8 финала
Ранее мы писали, что в четверг, 11 декабря, киевское "Динамо" потерпело выездное поражение во Флоренции в пятом туре Лиги конференций, уступив местной "Фиорентине" со счетом 1:2.
