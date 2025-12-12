УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5978 відвідувачів онлайн
Новини
1 814 6

Футбол: "Шахтар" обіграв "Хамрун Спартанс" і вийшов до плейоф Ліги конференцій

Шахтар впевнено переміг Хамрун Спартанс у Лізі конференцій

Донецький "Шахтар" впевнено здолав мальтійський "Хамрун Спартанс" у матчі п’ятого туру основного раунду Ліги конференцій сезону 2025/26, перемігши з рахунком 0:2.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у післяматчевому звіті.

Українська команда продемонструвала якісну гру та повний контроль над поєдинком, реалізувавши свою перевагу після перерви.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Хід матчу

Перший тайм завершився без забитих м’ячів, хоча "гірники" активно тиснули на ворота господарів. На початку другого тайму ситуація змінилася:

  • На 61-й хвилині Лука Мейрелліш головою завершив точну подачу Іраклія Азарова.

  • На 64-й хвилині Ізакі Сілва подвоїв рахунок, перекинувши воротаря після передачі Педріньйо.

Попри низку небезпечних моментів, "Шахтар" не збільшив рахунок, однак упевнено довів матч до перемоги.

Читайте: Стрибок напруги зірвав матч УПЛ у Житомирі: згоріла система освітлення на стадіоні

Турнірна ситуація та наступні матчі

Після цієї перемоги українська команда набрала 12 очок і вийшла на друге місце загальної таблиці основного етапу Ліги конференцій, достроково гарантувавши собі вихід до плейоф. "Хамрун Спартанс" з трьома балами опустився на 32-гу позицію.

18 грудня "Шахтар" проведе заключний матч цього раунду проти хорватської "Рієки". Нічиєї у цій зустрічі буде достатньо, щоб напряму пройти до 1/8 фіналу.

"Ми задоволені результатом і налаштовані завершити етап на максимум", — наголосили у клубі.

Ключові факти матчу (список стовпчиком)

  • Шахтар переміг Хамрун Спартанс

  • Рахунок матчу — 0:2

  • Мейрелліш відкрив рахунок

  • Сілва забив другий гол

  • Педріньйо відзначився асистом

  • Команда має 12 очок

  • Шахтар достроково вийшов до плейоф

  • Хамрун Спартанс має 3 бали

  • Наступний суперник — Рієка

  • Гірникам достатньо нічиєї для 1/8 фіналу

  • Раніше ми писали, що у четвер, 11 грудня, київське "Динамо" зазнало виїзної поразки у Флоренції в п’ятому турі Ліги конференцій, поступившись місцевій "Фіорентині" з рахунком 1:2.

Автор: 

матч (19) футбол (1624) Шахтар (184)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 