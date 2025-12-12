Футбол: "Шахтар" обіграв "Хамрун Спартанс" і вийшов до плейоф Ліги конференцій
Донецький "Шахтар" впевнено здолав мальтійський "Хамрун Спартанс" у матчі п’ятого туру основного раунду Ліги конференцій сезону 2025/26, перемігши з рахунком 0:2.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у післяматчевому звіті.
Українська команда продемонструвала якісну гру та повний контроль над поєдинком, реалізувавши свою перевагу після перерви.
Хід матчу
Перший тайм завершився без забитих м’ячів, хоча "гірники" активно тиснули на ворота господарів. На початку другого тайму ситуація змінилася:
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На 61-й хвилині Лука Мейрелліш головою завершив точну подачу Іраклія Азарова.
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На 64-й хвилині Ізакі Сілва подвоїв рахунок, перекинувши воротаря після передачі Педріньйо.
Попри низку небезпечних моментів, "Шахтар" не збільшив рахунок, однак упевнено довів матч до перемоги.
Турнірна ситуація та наступні матчі
Після цієї перемоги українська команда набрала 12 очок і вийшла на друге місце загальної таблиці основного етапу Ліги конференцій, достроково гарантувавши собі вихід до плейоф. "Хамрун Спартанс" з трьома балами опустився на 32-гу позицію.
18 грудня "Шахтар" проведе заключний матч цього раунду проти хорватської "Рієки". Нічиєї у цій зустрічі буде достатньо, щоб напряму пройти до 1/8 фіналу.
"Ми задоволені результатом і налаштовані завершити етап на максимум", — наголосили у клубі.
Ключові факти матчу (список стовпчиком)
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Шахтар переміг Хамрун Спартанс
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Рахунок матчу — 0:2
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Мейрелліш відкрив рахунок
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Сілва забив другий гол
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Педріньйо відзначився асистом
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Команда має 12 очок
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Шахтар достроково вийшов до плейоф
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Хамрун Спартанс має 3 бали
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Наступний суперник — Рієка
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Гірникам достатньо нічиєї для 1/8 фіналу
- Раніше ми писали, що у четвер, 11 грудня, київське "Динамо" зазнало виїзної поразки у Флоренції в п’ятому турі Ліги конференцій, поступившись місцевій "Фіорентині" з рахунком 1:2.
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