Футбол: "Шахтар" обіграв "Хамрун Спартанс" і вийшов до плейоф Ліги конференцій

Донецький "Шахтар" впевнено здолав мальтійський "Хамрун Спартанс" у матчі п’ятого туру основного раунду Ліги конференцій сезону 2025/26, перемігши з рахунком 0:2.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у післяматчевому звіті.

Українська команда продемонструвала якісну гру та повний контроль над поєдинком, реалізувавши свою перевагу після перерви.

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Хід матчу

Перший тайм завершився без забитих м’ячів, хоча "гірники" активно тиснули на ворота господарів. На початку другого тайму ситуація змінилася:

На 61-й хвилині Лука Мейрелліш головою завершив точну подачу Іраклія Азарова.

На 64-й хвилині Ізакі Сілва подвоїв рахунок, перекинувши воротаря після передачі Педріньйо.

Попри низку небезпечних моментів, "Шахтар" не збільшив рахунок, однак упевнено довів матч до перемоги.

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Турнірна ситуація та наступні матчі

Після цієї перемоги українська команда набрала 12 очок і вийшла на друге місце загальної таблиці основного етапу Ліги конференцій, достроково гарантувавши собі вихід до плейоф. "Хамрун Спартанс" з трьома балами опустився на 32-гу позицію.

18 грудня "Шахтар" проведе заключний матч цього раунду проти хорватської "Рієки". Нічиєї у цій зустрічі буде достатньо, щоб напряму пройти до 1/8 фіналу.

"Ми задоволені результатом і налаштовані завершити етап на максимум", — наголосили у клубі.

Ключові факти матчу (список стовпчиком)