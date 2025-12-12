РУС
"Центрэнерго" тормозит модернизацию поврежденной Россией Трипольской ТЭС за деньги Европы, - СМИ

Трипольская ТЭС

В государственной компании "Центрэнерго" начали тормозить переговоры со шведским фондом Swedfund о модернизации Трипольской ТЭС с переходом на биотопливо, а человека, который вел переговоры, уволили.

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Переговоры со Swedfund вела бывшая эксперт Офиса поддержки реформ Ольга Евстигнеева. Фонд был готов предоставить средства на разработку технико-экономического обоснования для строительства нового энергоблока на Трипольской ТЭС.

Грант от ЕС

"Центрэнерго" согласилось на первый этап - создание дорожной карты декарбонизации, которую также должны были профинансировать европейские партнеры. По словам Евстигнеевой, грант в размере 400 тысяч евро на это согласовали в Европейском инвестиционном банке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Членов наблюдательных советов "Энергетической компании Украины" и "Центрэнерго" будут выбирать по новой процедуре, ‒ ФГИУ

Остановка процесса

По данным Bihus.Info, после начала работы над проектом компания фактически остановила процесс, а Евстигнееву уволили. "Центрэнерго" могло не быть заинтересовано в переходе на биотопливо или уменьшении потребления угля, чтобы не потерять спрос на него, говорится в материале.

В сюжете также отмечается, что предприятие неоднократно фигурировало в скандалах по закупке угля, в том числе в схемах с компаниями-посредниками во времена влияния структур Игоря Коломойского.

В ноябре сообщалось, что "Центрэнерго" выдало частной фирме 132 млн грн предоплаты за уголь, но поставки не состоялись, и средства не вернули.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия "Миндичгейта": Кабмин распустил наблюдательные советы шести крупных энергокомпаний

Что предшествовало?

Напомним, 11 апреля 2024 года российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая была важным поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. 

Автор: 

Европа (2209) ТЭС (293) Донецкая область (11585) Центрэнерго (121) Бахмутский район (699) Триполье (1)
Топ комментарии
+8
А що каже СБУ? Це зрада, чи саботаж проти українсьгого народу?
показать весь комментарий
12.12.2025 13:38 Ответить
+8
Грошей шкода, як Міндічи завєщалі
показать весь комментарий
12.12.2025 13:39 Ответить
+6
а сбу вже нічого не каже а тілько сухими губами повітря тихо ловить та червоними зіничами очей тихо водить а коли в себе приходить ..уїе.. німіє мукає головою качає та знову німіє.
показать весь комментарий
12.12.2025 13:48 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2025 13:41 Ответить
гроші вже вкрадені земиничем
показать весь комментарий
12.12.2025 13:56 Ответить
Алі - Баба з Міндічем пішлиа справа їх живе. А чому? Мабуть хтось головний не пішов. Так ********?
А хто ж це може бути такий?
показать весь комментарий
12.12.2025 13:58 Ответить
біопаливо - тріска, дрова, тирса.
потужність ТрипТЕС - 1,8 ГВт, чи там дещо переплутали, оскільки всі є випускниками НУШ?
не смішіть її, вона і так смішна.
показать весь комментарий
12.12.2025 14:03 Ответить
Ну так-на дровах багато не вкрадеш! А стосовно сміху-шведи заходяться від сміху дивлячись на нашу "енергоефективність"!
показать весь комментарий
12.12.2025 14:24 Ответить
і куди поділись ці?
та інші з представників рабсійського міра...
та нікуди..

показать весь комментарий
12.12.2025 14:15 Ответить
А навіщо гроші витрачати, знову зруйнують, а так по кишенях у безпеці будуть
показать весь комментарий
12.12.2025 14:21 Ответить
 
 