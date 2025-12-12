Вугільна мафія проти біопалива: "Центренерго" гальмує модернізацію за гроші Європи пошкодженої Росією Трипільської ТЕС , - ЗМІ

У державній компанії "Центренерго" почали гальмувати переговори зі шведським фондом Swedfund щодо модернізації Трипільської ТЕС із переходом на біопаливо, а людину, яка вела перемовини, звільнили.

Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

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Перемовини зі Swedfund вела колишня експертка Офісу підтримки реформ Ольга Євстігнєєва. Фонд був готовий надати кошти на розробку техніко-економічного обґрунтування для будівництва нового енергоблока на Трипільській ТЕС.

Грант від ЄС

"Центренерго" погодилося на перший етап - створення дорожньої карти декарбонізації, яку також мали профінансувати європейські партнери. За словами Євстігнєєвої, грант у розмірі 400 тисяч євро на це погодили в Європейському інвестиційному банку.

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Зупинка процесу

За даними Bihus.Info, після початку роботи над проєктом компанія фактично зупинила процес, а Євстігнєєву звільнили. "Центренерго" могло не бути зацікавленим у переході на біопаливо чи зменшенні споживання вугілля, щоб не втратити попит на нього, йдеться в матеріалі.

У сюжеті також зазначається, що підприємство неодноразово фігурувало у скандалах щодо закупівлі вугілля, у тому числі у схемах із компаніями-посередниками за часів впливу структур Ігоря Коломойського.

У листопаді повідомлялося, що "Центренерго" видало приватній фірмі 132 млн грн передоплати за вугілля, але постачання не відбулося, і кошти не повернули.

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Що передувало?

Нагадаємо,11 квітня 2024 року російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.