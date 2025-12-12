Экс-советник Трампа Ланза, призвавший сосредоточиться на мире в Украине, стал консультантом "Лукойл", - Politico

Брайан Ланза, который был старшим советником Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2024 года, присоединился к международному подразделению российской нефтяной компании "Лукойл" в качестве консультанта.

Как отмечается, Ланза и его фирма Mercury Public Affairs взаимодействуют с правительством США по соглашению о продаже международных активов "Лукойла". Они также входят в организации, которые помогли российской компании продлить крайний срок для продажи этих активов.

Сам Ланза от комментариев отказался, а Mercury и "Лукойл" на момент публикации не предоставили объяснений.

Ранее Ланза работал над президентскими кампаниями Трампа, в частности в 2024 году. В ноябре он заявлял, что администрация Трампа сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на возвращении территорий, оккупированных Россией. В частности, он назвал возвращение Крыма "нереалистичным" и "не целью США".

Спикер Трампа подчеркнул, что Ланза "не говорит от имени президента США". CNN отмечало, что Ланза регулярно контактирует с должностными лицами Белого дома, но лоббирует интересы EN+ Group, компании российского миллиардера Олега Дерипаски, и не представляет Дерипаску напрямую.

