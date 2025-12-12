Экс-советник Трампа Ланза, призвавший сосредоточиться на мире в Украине, стал консультантом "Лукойл", - Politico
Брайан Ланза, который был старшим советником Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2024 года, присоединился к международному подразделению российской нефтяной компании "Лукойл" в качестве консультанта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Как отмечается, Ланза и его фирма Mercury Public Affairs взаимодействуют с правительством США по соглашению о продаже международных активов "Лукойла". Они также входят в организации, которые помогли российской компании продлить крайний срок для продажи этих активов.
Сам Ланза от комментариев отказался, а Mercury и "Лукойл" на момент публикации не предоставили объяснений.
Ранее Ланза работал над президентскими кампаниями Трампа, в частности в 2024 году. В ноябре он заявлял, что администрация Трампа сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на возвращении территорий, оккупированных Россией. В частности, он назвал возвращение Крыма "нереалистичным" и "не целью США".
Спикер Трампа подчеркнул, что Ланза "не говорит от имени президента США". CNN отмечало, что Ланза регулярно контактирует с должностными лицами Белого дома, но лоббирует интересы EN+ Group, компании российского миллиардера Олега Дерипаски, и не представляет Дерипаску напрямую.
коли посадовці високого рівня - канцлери та міністри з Європи, або всілякі радники президента США починають працювати на рашку
.
як раз сюди підходить
Обычная кацапская традиция
Шредер сделал дело - ему за это заплатили
Берлускони и Саркози делали дело - им за это платили
Вот старая **** МЕРКЕЛЬ пролетела как фанера
Столько дел сделала для Штази, КГБ ,ФСБ и лично путина
И такой отстой в итоге
Не все ***** хорошо заканчивают
Некоторые - как путинская ************ Меркель
В маленькой квартире и без миллионов на счету
Перфектно!!!!