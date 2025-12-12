РУС
Экс-советник Трампа стал консультантом ЛУКОЙЛа
Экс-советник Трампа Ланза, призвавший сосредоточиться на мире в Украине, стал консультантом "Лукойл", - Politico

Старший советник Дональда Трампа Брайан Ланза

Брайан Ланза, который был старшим советником Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2024 года, присоединился к международному подразделению российской нефтяной компании "Лукойл" в качестве консультанта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Как отмечается, Ланза и его фирма Mercury Public Affairs взаимодействуют с правительством США по соглашению о продаже международных активов "Лукойла". Они также входят в организации, которые помогли российской компании продлить крайний срок для продажи этих активов.

Сам Ланза от комментариев отказался, а Mercury и "Лукойл" на момент публикации не предоставили объяснений.

США, Китай и Россия обсуждают сокращение ядерного оружия, - Трамп

Ранее Ланза работал над президентскими кампаниями Трампа, в частности в 2024 году. В ноябре он заявлял, что администрация Трампа сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на возвращении территорий, оккупированных Россией. В частности, он назвал возвращение Крыма "нереалистичным" и "не целью США".

Спикер Трампа подчеркнул, что Ланза "не говорит от имени президента США". CNN отмечало, что Ланза регулярно контактирует с должностными лицами Белого дома, но лоббирует интересы EN+ Group, компании российского миллиардера Олега Дерипаски, и не представляет Дерипаску напрямую.

Трамп сомневается в участии США в переговорах в Париже

це не корупція, бо корупція є лише в Україні
12.12.2025 15:24
Яка ганьба. Просто жесть. Таке враження, що навколо Трампа суцільні холуї кремля.
12.12.2025 15:22
у кацапів в консультантах цілий през Америки ! А ви за якогось радника дивуєтесь .
12.12.2025 15:23
Яка ганьба. Просто жесть. Таке враження, що навколо Трампа суцільні холуї кремля.
12.12.2025 15:22
Це не враження, це факт. А сам він хто?
12.12.2025 15:25
США мають припинити спроби врегулювання війни в Україні, бо адміністрація Трампа є заангажованою росією!
12.12.2025 16:01
Просто зробили пропозицію від якої він не зміг відмовитись
12.12.2025 15:26
рудий поц донні працює із ****** та на *****, як це не прикро, каламутять спільний бізнес, у т.ч. на крові, горі та сльозах України
12.12.2025 15:28
іе не ганьба, це - корупція і державна зрада !

коли посадовці високого рівня - канцлери та міністри з Європи, або всілякі радники президента США починають працювати на рашку

.
12.12.2025 15:29
Який піп такий і прихід. Трампонутий резидентом став, но зі свого рахунку агентуру ху... ла забезпечувати не збігається
12.12.2025 15:50
у кацапів в консультантах цілий през Америки ! А ви за якогось радника дивуєтесь .
12.12.2025 15:23
Скоріше у шістках
12.12.2025 15:53
це не корупція, бо корупція є лише в Україні
12.12.2025 15:24
В чому ти побачив корупцію??по конкретніше
12.12.2025 15:27
в тому, що чувак за кацапські гроші кремлівського педофіла притягнув до влади кацапську маріонетку
12.12.2025 15:33
🤣🤣Питань більше не маю
12.12.2025 15:38
https://www.google.com/search?q=corruption+meaning

>the process of https://www.google.com/search?sca_esv=f0158aba78c19323&q=decay&si=AMgyJEvCiuN81CuVzBIsHJFq8TP06s-3_zD4pGp4frxOZmYZmulHEn4ejb437kX9t9IyK9dUq2e5htjanyDbmnDR_YOfn_tCyg%3D%3D&expnd=1&sa=X&ved=2ahUKEwiJ8eLClriRAxWG2AIHHQ94GwcQyecJegUILhC0AQ decay; https://www.google.com/search?sca_esv=f0158aba78c19323&q=putrefaction&si=AMgyJEvfjzRzn-1LlmPs29qkb8mqDBkxWwwNynzJLqnfKjOhGPxHDTAA-WLDQk8hJesKg0fOVqmegkTEEBOZsb7657Y1GnhzNeaYl_QQBNinCFm0vKQY2E8%3D&expnd=1&sa=X&ved=2ahUKEwiJ8eLClriRAxWG2AIHHQ94GwcQyecJegUILhC1AQ putrefaction.

як раз сюди підходить
12.12.2025 15:41
Сделал дело - тебе за него заплатили
Обычная кацапская традиция
Шредер сделал дело - ему за это заплатили
Берлускони и Саркози делали дело - им за это платили
Вот старая **** МЕРКЕЛЬ пролетела как фанера
Столько дел сделала для Штази, КГБ ,ФСБ и лично путина
И такой отстой в итоге
Не все ***** хорошо заканчивают
Некоторые - как путинская ************ Меркель
В маленькой квартире и без миллионов на счету
12.12.2025 15:29
А якби запустили "потоки" і взяли її в правління то була б найбагатшою бабцею в Європі. "К успєху шла... Нє подфартіло..."
12.12.2025 15:50
Отлично сказано- САМАЯ БОГАТАЯ БАБЦЯ В ЕВРОПЕ!!!
Перфектно!!!!
Перфектно!!!!
12.12.2025 15:52
"нічєво лічнава"
12.12.2025 15:30
Мавр зробив своє діло - пішов за баблом
12.12.2025 15:37
30 повновісних серебренників пішли до карману радника.
12.12.2025 15:41
Це занадто, не більше п'яти
12.12.2025 15:46
Одним грошима, а на нього мабуть пошкодували, з такий посади можуть в любий час скинути
12.12.2025 15:45
Гроші не пахнуть.
12.12.2025 15:51
Якщо для Трампа «двадцять баксів, завжди двадцять баксів», то що вже казати про його нацюцюрників.
12.12.2025 15:58
ця "лазанья" підготовляє передачу частини рашистського газовидобування путінської газової шараги "новатек" зятю "трампокуйла"
12.12.2025 16:00
 
 