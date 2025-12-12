Ексрадник Трампа Ланза, який закликав зосередитись на мирі в Україні, став консультантом "Лукойл", - Politico

Браян Ланза, який був старшим радником Дональда Трампа під час передвиборчої кампанії 2024 року, приєднався до міжнародного підрозділу російської нафтової компанії "Лукойл" як консультант.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

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Як зазначається, Ланза та його фірма Mercury Public Affairs взаємодіють з урядом США щодо угоди про продаж міжнародних активів "Лукойлу". Вони також входять до організацій, які допомогли російській компанії продовжити крайній термін для продажу цих активів.

Сам Ланза від коментарів відмовився, а Mercury та "Лукойл" на момент публікації не надали пояснень.

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Раніше Ланза працював над президентськими кампаніями Трампа, зокрема 2024 року. У листопаді він заявляв, що адміністрація Трампа зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на поверненні територій, окупованих Росією. Зокрема, він назвав повернення Криму "нереалістичним" і "не метою США".

Речник Трампа підкреслив, що Ланза "не говорить від імені президента США". CNN зазначало, що Ланза регулярно контактує з посадовцями Білого дому, але лобіює інтереси EN+ Group, компанії російського мільярдера Олега Дерипаски, та не представляє Дерипаску безпосередньо.

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