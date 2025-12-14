РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10362 посетителя онлайн
Новости Результат работы ПВО
289 0

РФ атаковала "Искандером" и 138 дронами, обезврежено 110 БПЛА, - Воздушные силы

ппо уничтожает шахидов

В ночь на 14 декабря 2025 года войска РФ атаковали баллистической ракетой Искандер-М (пуски из Ростовской области - РФ) и 138 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 85 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Читайте также: Обстрел РФ: в Одесской области 14 декабря отменены часть рейсов, - "Укрзализныця"

Последствия

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание ракеты и 10 ударных БПЛА в 6 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находится около 18 вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - говорится в сообщении.

Читайте также: Российский дрон попал в многоэтажку в Сумах: пострадавших нет. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что враг применял КАБ и БПЛА в Харьковской области, ранены женщина и ребенок.
  • Также российский дрон попал в многоэтажку в Сумах: пострадавших нет.
  • Из-за последствий российских обстрелов в Одесской области 14 декабря временно изменено расписание движения поездов. Пассажиров просят проверять рейсы.

Автор: 

обстрел (30887) Воздушные силы (2844) Шахед (1721)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 