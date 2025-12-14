РФ атаковала "Искандером" и 138 дронами, обезврежено 110 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 14 декабря 2025 года войска РФ атаковали баллистической ракетой Искандер-М (пуски из Ростовской области - РФ) и 138 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 85 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Читайте также: Обстрел РФ: в Одесской области 14 декабря отменены часть рейсов, - "Укрзализныця"

Последствия

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание ракеты и 10 ударных БПЛА в 6 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находится около 18 вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - говорится в сообщении.

Читайте также: Российский дрон попал в многоэтажку в Сумах: пострадавших нет. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?