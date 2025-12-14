РФ атаковала "Искандером" и 138 дронами, обезврежено 110 БПЛА, - Воздушные силы
В ночь на 14 декабря 2025 года войска РФ атаковали баллистической ракетой Искандер-М (пуски из Ростовской области - РФ) и 138 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 85 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Последствия
По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание ракеты и 10 ударных БПЛА в 6 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве находится около 18 вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг применял КАБ и БПЛА в Харьковской области, ранены женщина и ребенок.
- Также российский дрон попал в многоэтажку в Сумах: пострадавших нет.
- Из-за последствий российских обстрелов в Одесской области 14 декабря временно изменено расписание движения поездов. Пассажиров просят проверять рейсы.
