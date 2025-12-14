РФ атакувала "Іскандером" та 138 дронами, знешкоджено 110 БпЛА, - Повітряні сили
У ніч на 14 грдня 2025 року війська РФ атакували балістичною ракетою Іскандер-М (пуски із Ростовської області - рф), та 138-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 85 із них - "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Наслідки
За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання ракети та 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі перебуває близько 18 ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ворог застосовував КАБ і БпЛА на Харківщині, поранено жінку та дитину.
- Також російський дрон влучив у багатоповерхівку у Сумах: постраждалих немає.
- Через наслідки російських обстрілів на Одещині 14 грудня тимчасово змінено розклад руху поїздів. Пасажирів просять перевіряти рейси.
Будь ласка, зачекайте...
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