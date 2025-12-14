РФ атакувала "Іскандером" та 138 дронами, знешкоджено 110 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 14 грдня 2025 року війська РФ атакували балістичною ракетою Іскандер-М (пуски із Ростовської області - рф), та 138-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 85 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Наслідки

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання ракети та 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі перебуває близько 18 ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?