Доба на Харківщині: ворог застосовував КАБ і БпЛА, поранено жінку та дитину
Протягом минулої доби російські війська атакували Київський і Шевченківський райони Харкова, а також 4 населені пункти області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу в с. Зарічне Старосалтівської громади постраждали 65-річна жінка і 10-річна дівчинка.
Удари по Харкову
Ворог атакував БпЛА Київський і Шевченківський райони Харкова.
Пошкоджено адміністративну будівлю.
Крім того, внаслідок ворожих атак пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Старовірівка);
- у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Зарічне), багатоквартирний будинок (сел. Старий Салтів).
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