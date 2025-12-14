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Новини Обстріли Харківщини
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Доба на Харківщині: ворог застосовував КАБ і БпЛА, поранено жінку та дитину

Харків під ударами РФ: БпЛА та КАБ атакували місто і райони

Протягом минулої доби російські війська атакували Київський і Шевченківський райони Харкова, а також 4 населені пункти області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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Внаслідок обстрілу в с. Зарічне Старосалтівської громади постраждали 65-річна жінка і 10-річна дівчинка.

Удари по Харкову

Ворог атакував БпЛА Київський і Шевченківський райони Харкова.  

Пошкоджено адміністративну будівлю.

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Крім того, внаслідок ворожих атак пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Старовірівка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Зарічне), багатоквартирний будинок (сел. Старий Салтів).

Автор: 

обстріл (34709) Харків (6173) Харківська область (2897) Богодухівський район (183) Харківський район (970) Зарічне (1)
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