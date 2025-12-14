РУС
Новости Обстрелы Харьковщина
Сутки в Харьковской области: враг применял КАБ и БПЛА, ранены женщина и ребенок

Харьков под ударами РФ: БПЛА и КАБ атаковали город и районы

За прошедшие сутки российские войска атаковали Киевский и Шевченковский районы Харькова, а также 4 населенных пункта области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела в с. Заречное Старосалтовской громады пострадали 65-летняя женщина и 10-летняя девочка.

Удары по Харькову

Враг атаковал БПЛА Киевский и Шевченковский районы Харькова.  

Повреждено административное здание.

Кроме того, в результате вражеских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Купянском районе поврежден частный дом (с. Староверовка);
  • в Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Заречное), многоквартирный дом (пгт Старый Салтов).

обстрел (30887) Харьков (7840) Харьковская область (2019) Богодуховский район (99) Харьковский район (657) Заречное (1)
