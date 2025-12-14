Сутки в Харьковской области: враг применял КАБ и БПЛА, ранены женщина и ребенок

За прошедшие сутки российские войска атаковали Киевский и Шевченковский районы Харькова, а также 4 населенных пункта области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела в с. Заречное Старосалтовской громады пострадали 65-летняя женщина и 10-летняя девочка.

Удары по Харькову

Враг атаковал БПЛА Киевский и Шевченковский районы Харькова.

Повреждено административное здание.

Кроме того, в результате вражеских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: