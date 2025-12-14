Сутки в Харьковской области: враг применял КАБ и БПЛА, ранены женщина и ребенок
За прошедшие сутки российские войска атаковали Киевский и Шевченковский районы Харькова, а также 4 населенных пункта области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
В результате обстрела в с. Заречное Старосалтовской громады пострадали 65-летняя женщина и 10-летняя девочка.
Удары по Харькову
Враг атаковал БПЛА Киевский и Шевченковский районы Харькова.
Повреждено административное здание.
Кроме того, в результате вражеских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Купянском районе поврежден частный дом (с. Староверовка);
- в Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Заречное), многоквартирный дом (пгт Старый Салтов).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль