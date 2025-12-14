Враг 33 раза атаковал на Покровском направлении и 17 – на Константиновском. Всего на фронте – 95 боевых столкновений, - Генштаб

На данный момент враг 95 раз атаковал позиции Сил обороны. Самые активные бои продолжаются на Покровском и Константиновском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 14 декабря, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы Украины

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Волфино, Хреновка, Будки, Рыжевка, Белая Береза, Шалыгино, Малушино, Сидоровка, Нововасильевка.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник один раз пытался проводить наступательные действия. Также враг нанес два авиационных удара, сбросив шесть КАБов, осуществил 78 обстрелов, в частности три — из реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили пять штурмов врага вблизи Синельниково и Волчанска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операция ВСУ под Купянском была спланирована с начала осени, - Трегубов

Противник с начала суток трижды атаковал на Купянском направлении в сторону Петропавловки и Песчаного.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении украинские подразделения отразили шесть атак. Одно боевое столкновеление продолжается до сих пор. Противник атаковал в районах населенных пунктов Колодязи, Новоселовка, Среднее и Заречное.



На Славянском направлении украинские воины отразили четыре вражеские атаки — подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки и Переездного, еще одно сражение продолжается.



На Краматорском направлении одно боевое столкновеление с противником в районе Часова Яра.

На Константиновском направлении российские оккупанты 17 раз пытались штурмовать позиции наших защитников вблизи Александро-Шультиного, Щербиновки, Плещеевки, Иванополья, Яблоновки и в сторону Софиевки. Украинские подразделения отразили 15 атак, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Читайте также: Поражены Афипский НПЗ, нефтебаза в Урюпинске и ряд объектов врага на оккупированной территории, - Генштаб

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 33 атаки на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отразили 28 атак, бои продолжаются.



На Александровском направлении захватчики 13 раз пытались продвинуться на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Александроград, Новоселовка, Сосновка, Вербовое, Красногорское, Привольное, Злагода и Рыбное.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении враг осуществил девять штурмовых действий, украинские защитники отразили атаки в районах Соладкого и Гуляйполя.

На Ореховском направлении противник один раз наступал в сторону Приморского. Авиационному удару подверглись населенные пункты Новобойковское и Разумовка.

Читайте также: Силы обороны удерживают юг и восток Волчанска, - 58 ОМПБр

На Приднепровском направлении зафиксирована одна неудачная попытка противника приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновского моста.