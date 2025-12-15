На фронте - более 150 боестолкновений за сутки, наиболее горячо на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 14 декабря, на фронте было зафиксировано 158 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб.

Удары по территории Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 66 авиационных ударов, применив пять ракет и сбросив 166 управляемых бомб. Кроме этого, осуществил 4286 обстрелов, из них 133 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6447 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности, по районам населенных пунктов Барановка Харьковской области; Великомихайловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Придорожное, Новобойковское Запорожской области; Отрадокаменка Херсонской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, пять пунктов управления, шесть артиллерийских средств и один другой важный объект российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 980 человек. Также враг потерял два танка, 10 боевых бронированных машин, 64 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 653 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, единицу специальной и 207 единиц автомобильной техники.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Враг нанес три авиационных удара, сбросив шесть управляемых бомб, осуществил 152 обстрела, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 11 боевых столкновений вблизи Синельниково, Прилепки, Волчанска и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Колодязи, Новоселовка, Среднее и Заречное.

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили семь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки и Переездного.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе Часова Яра.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 24 атаки вблизи Александро-Шультино, Щербиновки, Плещиевки, Иванополья, Яблоновки и в сторону Софиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Также Генштаб информирует, что на Александровском направлении Силы обороны отразили 17 атак вблизи населенных пунктов Александроград, Новоселовка, Сосновка, Вербовое, Красногорское, Привольное, Злагода и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении враг осуществил 13 штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в районах Солодкого, Гуляйполя и в сторону Варваровки.

На Ореховском направлении противник наступал один раз: в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг осуществил одну неудачную попытку приблизиться к нашим позициям в районе Антоновского моста.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

