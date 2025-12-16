На фронте произошло 255 боевых столкновений, 60 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 255 боевых столкновений.

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли 55 авиационных ударов, сбросив 127 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1964 дрона-камикадзе и осуществили 2869 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 15 боевых столкновений. Враг нанес три авиационных удара, сбросив восемь управляемых бомб, осуществил 102 обстрела, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг девять раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Прилепка, Синельниково и в направлении Избицкого, Обуховки, Колодязного.

На Купянском направлении противник осуществил 24 атаки в сторону Купянска, Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Новоплатоновки, Голубовки, Новой Кругляковки. Продолжаются три боестолкновения.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 27 штурмовых действий в районе Торского и в сторону населенных пунктов Лиман, Степное, Коровий Яр, Заречное, Дробышево, Новоселовка, Ставки, Глущенково. Два боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении враг четыре раза атаковал в районах Северска, Серебрянки и в сторону Пазено. Одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в направлении Бондарного.

На Константиновском направлении сегодня произошло 16 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи Плещеевки, Иванополья, Русина Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток противник 60 раз атаковал в районах населенных пунктов Котлино, Удачное и в сторону Ровно, Мирнограда, Родинского, Гришиного, Зверового, Сергеевки, Новопавловки, Филии, Нового Шахово, Дорожного, Сухецкого. Шесть из них в настоящее время продолжаются. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 220 оккупантов, из которых 143 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили три танка, 12 единиц автомобильной техники, четыре боевые бронированные машины, один мотоцикл, девять беспилотных летательных аппаратов, пять единиц специальной техники, два укрытия личного состава. Повреждены три единицы автомобильной техники, РСЗО БМ-21 "Град" и семь укрытий для личного состава противника.

На Александровском направлении украинские защитники отразили 20 атак захватчиков в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Снежное, Красногорское, Злагода, Рыбное и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Вербового, Привольного. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 28 боестолкновений, в районе населенного пункта Сладкое и в сторону Варваровки, Гуляйполя. Противник нанес авиационные удары с помощью управляемых авиационных бомб по Воздвижовке и Зализничному.

На Ореховском направлении враг восемь раз тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степовое и в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки и Приморского.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.