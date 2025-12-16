На фронте произошло 255 боевых столкновений, 60 из них - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 255 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
Российские захватчики нанесли 55 авиационных ударов, сбросив 127 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1964 дрона-камикадзе и осуществили 2869 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 15 боевых столкновений. Враг нанес три авиационных удара, сбросив восемь управляемых бомб, осуществил 102 обстрела, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
Сегодня враг девять раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Прилепка, Синельниково и в направлении Избицкого, Обуховки, Колодязного.
На Купянском направлении противник осуществил 24 атаки в сторону Купянска, Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Новоплатоновки, Голубовки, Новой Кругляковки. Продолжаются три боестолкновения.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 27 штурмовых действий в районе Торского и в сторону населенных пунктов Лиман, Степное, Коровий Яр, Заречное, Дробышево, Новоселовка, Ставки, Глущенково. Два боевых столкновения продолжаются.
На Славянском направлении враг четыре раза атаковал в районах Северска, Серебрянки и в сторону Пазено. Одно боевое столкновение продолжается.
На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в направлении Бондарного.
На Константиновском направлении сегодня произошло 16 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи Плещеевки, Иванополья, Русина Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении с начала суток противник 60 раз атаковал в районах населенных пунктов Котлино, Удачное и в сторону Ровно, Мирнограда, Родинского, Гришиного, Зверового, Сергеевки, Новопавловки, Филии, Нового Шахово, Дорожного, Сухецкого. Шесть из них в настоящее время продолжаются. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 220 оккупантов, из которых 143 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили три танка, 12 единиц автомобильной техники, четыре боевые бронированные машины, один мотоцикл, девять беспилотных летательных аппаратов, пять единиц специальной техники, два укрытия личного состава. Повреждены три единицы автомобильной техники, РСЗО БМ-21 "Град" и семь укрытий для личного состава противника.
На Александровском направлении украинские защитники отразили 20 атак захватчиков в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Снежное, Красногорское, Злагода, Рыбное и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Вербового, Привольного. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении произошло 28 боестолкновений, в районе населенного пункта Сладкое и в сторону Варваровки, Гуляйполя. Противник нанес авиационные удары с помощью управляемых авиационных бомб по Воздвижовке и Зализничному.
На Ореховском направлении враг восемь раз тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степовое и в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки и Приморского.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Російські війська посилюють тиск на місто авіацією, артилерією та підтримують високу інтенсивність бойових зіткнень за підтримки дронів.
На південній околиці міста противник зайняв дві ферми і просунувся вздовж вулиць Потайна та Патріотична.
У Східній частині Гуляйполя російські війська просунулися вздовж вулиць Червона та Зарічанська.
У північній частині міста супротивник просунувся вздовж вулиці Набережної.
Також ворожа піхота тисне у напрямку північно-західної околиці Гуляйполя.
Крім того, йде тиск у напрямку Варварівки та Добропілля, щоб таким чином відтягувати сили та засоби ЗСУ на сусідню ділянку.
На Добропільському напрямку бійці 1-го корпусу НГУ «Азов» відбили атаку противника на схід від Нового Шахового в районі кар'єру.
Після успішних контрдій Сил оборони противник відновив спроби повернути втрачені позиції.
На Дружківському напрямку російські війська зайняли південну частину населеного пункту Шахове.
Основною метою противника на напрямку є взяття Софіївки, розташованої на північ від Шахового, з метою вирівнювання фронту в міжріччі та залучення вивільнених сил і засобів на сусідніх Добропільському та Костянтинівському напрямках.
На Костянтинівському напрямку на захід від рудника «Південно-східний» противник зайняв урочище Оськове на ділянці площею 12,6 км кв. Населений пункт Предтечине повністю перейшов у сіру зону, на нього посилюється тиск зі сходу та півдня."
Донбасский фронт.
Покровск.
Оперативная усталость врага. Непропорциональный рост безвозвратных потерь , потеря темпа продвижения, деградация боеспособности целых соединений , переход от наступательных действий к реактивным.
Резервы перестают быть резервами и превращаются в «топливо для поддержания контакта». Враг продолжает расходовать ресурс ЛС, потому что не может остановиться, а не потому что видит путь к решению. Это не «наращивание усилий», а признак оперативного тупика.
Таки да , 76-ю дивизию бросили в топку.
234-й "пскопской" полк хероев-парашютистов должен был поставить "точку" в бесконечной борьбе орков за Покровск. ЗСУ разгадали маневр и вышли из "серяка" , оторвавшись от противника. Таким образом даже в тумане наша арта и дронщики смогли "работать" по площадям. "Пскопские" были эпично утилизированы. Оперативная задача провалена. ЛБС стабилизирована. Оборонительная операция продолжена.
51-я армия выдохлась окончательно. Воюет , подгоняемая пулеметами ментов.
Гуляйполе. Фактический Покровск полгода назад.
Орки "забивают" на участок фронта от Ивановки до Покровского и концентрируют три армии на узком участке. Сил на все нет , ЛС дохнет быстрее.
Выполняется политическое решение фюрера для медийной значимости "побед" к определенному сроку.
Темпы падают третью неделю подряд , результаты не масштабируются, но тактические действия продолжаются.
Цель из охвата , все больше напоминает "пролом". Оперативный уровень орками уже проигран - им срочно нужна оперативная пауза , иначе "до батареи доедут одни уши", которые потом отрежут.
Сейчас орки "повесят" на себя бои в плотной городской застройке Гуляйполя , что по идее будет последним гвоздем в гроб их "южного фронта".
https://pbs.twimg.com/media/G8PVK5QXYAQrEyZ?format=jpg&name=small
Фронт:
🟢10.11-16.11 - 150 км², або 21 км² в день;
🟢17.11-23.11 - 121 км², або 17 км² в день;
🟢24.11-30.11 - 107 км², або 15 км² в день;
🟢01.12-07.12 - 93 км², або 13 км² в день;
🟢08.12-14.12 - 83 км², або 12 км² в день.
🔴Боєзіткнення:
Кількість боєзіткнень за тиждень знизилось на 5%.
https://pbs.twimg.com/media/G8PCwQUXAAQbU3I?format=jpg&name=small