Законопроект о санкциях в отношении российской нефти внесли в Сенат США, - Стефанишина

Американские сенаторы внесли в Сенат США законопроект, который предусматривает санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Сенаторы США Д. МакКормик (республиканец), Дж. Гастед (республиканец), Э. Уоррен (демократ) и К. Кунс (демократ) внесли в Сенат двухпартийный законопроект "Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025", который предусматривает санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авторы законопроекта подчеркнули, что покупка российской нефти финансирует войну против Украины, а любые страны, компании или финансовые посредники, которые способствуют такой торговле, должны понимать последствия, в частности риск потери доступа к финансовой системе США.

Усиление санкций

"Законопроект создает правовую основу для усиления санкционного давления на нефтяные доходы РФ. В случае принятия Президент США будет обязан в течение 90 дней применить санкции к лицам, привлеченным к импорту российской нефти. Перечень будет формировать Министр финансов после консультаций с Госсекретарем", - рассказала Стефанишина.

Она подчеркнула, что эта законодательная инициатива в очередной раз свидетельствует о мощной двухпартийной поддержке дальнейшего экономического давления на агрессора.

