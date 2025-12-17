Законопроєкт про санкції щодо російської нафти внесли до Сенату США, - Стефанішина

Американські сенатори внесли до Сенату Штатів законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.

Про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сенатори США Д. МакКормік (республіканець), Дж. Гастед (республіканець), Е. Воррен (демократ) та К. Кунс (демократ) внесли до Сенату двопартійний законопроєкт "Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025", який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що автори законопроєкту наголосили, що купівля російської нафти фінансує війну проти України, а будь-які країни, компанії чи фінансові посередники, які сприяють такій торгівлі, мають розуміти наслідки, зокрема ризик втрати доступу до фінансової системи США.

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Посилення санкцій

"Законопроєкт створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи РФ. У разі ухвалення Президент США буде зобов’язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, які залучені до імпорту російської нафти. Перелік формуватиме Міністр фінансів після консультацій з Держсекретарем", - розповіла Стефанішина.

Вона наголосила, що ця законодавча ініціатива вкотре свідчить про потужну двопартійну підтримку щодо подальшого економічного тиску на агресора.

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