РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11212 посетителей онлайн
Новости
351 3

Минобороны планирует запустить Defence City 5 января 2026 года

Минобороны инициирует запуск Defence City для развития оборонной промышленности

Министерство обороны подало на рассмотрение правительства пакет нормативных актов, который должен обеспечить запуск с 5 января 2026 года специального правового режима Defence City – инструмента государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Defence City – это современная модель развития ОПК, которая позволяет быстрее реагировать на потребности фронта и привлекать международные инвестиции. Основная идея проста: налоговая поддержка в обмен на развитие производства, модернизацию, новые технологии и исследования", – написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резиденты Defence City освобождены от уплаты земельного налога и налога на недвижимость

Ожидается, что Defence City будет способствовать как развитию ведущих украинских предприятий оборонной промышленности, так и откроет путь к совместным с нашими партнерами производствам и технологическому трансферу.

"Ожидаем принятия соответствующих решений уже на ближайшем заседании правительства", - отметил Шмыгаль.

Читайте также: Зеленский подписал ключевые законы о Defence City (обновлено)

Автор: 

Шмыгаль Денис (2926) Defence City (13)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Міноборони планує ..." це все, на що спроможні міністерства в Україні? Цікаво було б почитати новину, що МО України приступило до випуску балістичних ракет, про які обіцяв президент. Чи другий місяць випускають ракету "Фламінго", накопичили їх на складах і вчора вдарили по воєних заводах росії...Але ж ні, такого немає, тільки годують змучений народ обіцянками : мільярдний ліс, 3000 балістики, зарплата вчителфів 4 штуки баксів, безкоштовні смартфони для пенсіонерів, гігават електроенергіЇ мільйон дронів, перемога з виходом на кордони 1991 року, кава в Ялті... Це все, на що спроможна команда зелених популістів і брехунів - обіцяти і брехати, а після обіцянок красти, мародерити і вивозити в офшори.
показать весь комментарий
17.12.2025 11:26 Ответить
Обіцяють і не виконуть - але ж як красиво обіцяють! ЗЕбіли пруться від кайфу.
показать весь комментарий
17.12.2025 11:47 Ответить
Смішно про таке читати наприкінці четвертого року війни. Смішно і сумно.
показать весь комментарий
17.12.2025 12:00 Ответить
 
 