Минобороны планирует запустить Defence City 5 января 2026 года

Министерство обороны подало на рассмотрение правительства пакет нормативных актов, который должен обеспечить запуск с 5 января 2026 года специального правового режима Defence City – инструмента государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"Defence City – это современная модель развития ОПК, которая позволяет быстрее реагировать на потребности фронта и привлекать международные инвестиции. Основная идея проста: налоговая поддержка в обмен на развитие производства, модернизацию, новые технологии и исследования", – написал он.

Ожидается, что Defence City будет способствовать как развитию ведущих украинских предприятий оборонной промышленности, так и откроет путь к совместным с нашими партнерами производствам и технологическому трансферу.

"Ожидаем принятия соответствующих решений уже на ближайшем заседании правительства", - отметил Шмыгаль.

