Пастор Марк Бернс: Коррупционные скандалы затрудняют поддержку Украины на Западе

Приближенный к Трампу проповедник и телеевангелист Марк Бернс заявил, что коррупционные скандалы в украинской власти негативно влияют на имидж Украины среди западных партнеров и затрудняют адвокацию дальнейшей помощи.

Об этом Бернс заявил в интервью украинской журналистке Анне Олицкой, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам Бернса, в США, в частности среди сторонников подхода America First, растет скепсис, когда появляется информация о возможных злоупотреблениях средствами, которые должны были быть направлены на войну и поддержку гражданского населения. "Это плохо выглядит и создает вопрос: действительно ли ресурсы доходят до фронта и до невинных людей", - отметил он, подчеркнув, что не испытывает сочувствия к тем, кто виновен в коррупции, но предостерег от наказания всего общества из-за действий отдельных чиновников.

В то же время Бернс подчеркнул, что с духовной и гуманитарной точки зрения для него жизнь людей важнее территории. "Ни один клочок земли не стоит массовых смертей и военных преступлений", - сказал он, комментируя дискуссию о приоритетах в войне.

Отдельно Бернс высказался о политическом лидерстве в Украине. По его мнению, вопрос о том, кто должен возглавлять государство - мужчина, военный или женщина, - является исключительно делом украинского народа. Он заявил, что не видит препятствий для того, чтобы Украину возглавила женщина-президент, приведя библейские примеры женщин-лидеров.

Комментируя перспективы Украины, приближенный к президенту США проповедник выразил убеждение, что страна имеет шанс на масштабное восстановление и экономический рост. По его словам, международные инвестиции и поддержка союзников могут обеспечить Украине "впечатляющее будущее", а мир уже хорошо знает украинцев и их стойкость.

Напомним, недавно Марк Бернс впервые посетил Украину. По его словам, поездка существенно изменила его представление о стране: вместо "карты на CNN" он увидел смелых людей, а также решимость и стойкость общества в условиях войны.