Пастор Марк Бернс: Коррупционные скандалы затрудняют поддержку Украины на Западе

Пастор Бернс

Приближенный к Трампу проповедник и телеевангелист Марк Бернс заявил, что коррупционные скандалы в украинской власти негативно влияют на имидж Украины среди западных партнеров и затрудняют адвокацию дальнейшей помощи.

Об этом Бернс заявил в интервью украинской журналистке Анне Олицкой, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Бернса, в США, в частности среди сторонников подхода America First, растет скепсис, когда появляется информация о возможных злоупотреблениях средствами, которые должны были быть направлены на войну и поддержку гражданского населения. "Это плохо выглядит и создает вопрос: действительно ли ресурсы доходят до фронта и до невинных людей", - отметил он, подчеркнув, что не испытывает сочувствия к тем, кто виновен в коррупции, но предостерег от наказания всего общества из-за действий отдельных чиновников.

В то же время Бернс подчеркнул, что с духовной и гуманитарной точки зрения для него жизнь людей важнее территории. "Ни один клочок земли не стоит массовых смертей и военных преступлений", - сказал он, комментируя дискуссию о приоритетах в войне.

Отдельно Бернс высказался о политическом лидерстве в Украине. По его мнению, вопрос о том, кто должен возглавлять государство - мужчина, военный или женщина, - является исключительно делом украинского народа. Он заявил, что не видит препятствий для того, чтобы Украину возглавила женщина-президент, приведя библейские примеры женщин-лидеров.

Комментируя перспективы Украины, приближенный к президенту США проповедник выразил убеждение, что страна имеет шанс на масштабное восстановление и экономический рост. По его словам, международные инвестиции и поддержка союзников могут обеспечить Украине "впечатляющее будущее", а мир уже хорошо знает украинцев и их стойкость.

Напомним, недавно Марк Бернс впервые посетил Украину. По его словам, поездка существенно изменила его представление о стране: вместо "карты на CNN" он увидел смелых людей, а также решимость и стойкость общества в условиях войны.

Топ комментарии
+2
Не дивно, корупціонерів-патріотів не існує 🤔
показать весь комментарий
17.12.2025 17:48 Ответить
+1
показать весь комментарий
17.12.2025 17:51 Ответить
+1
Даремно, Він неначе підтримує Україну.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:51 Ответить
Не дивно, корупціонерів-патріотів не існує 🤔
показать весь комментарий
17.12.2025 17:48 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2025 17:51 Ответить
Корчинський завжди був неадекватним. А тут він неадекватно проплачений Єрмаком.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:54 Ответить
Вперше на всі сто відсотків погоджуюсь з Корчинським. Все саме так і є.
Кого б не обрали, керуватимуть не українці, а ті хто керують набу та сап, вакс з забугірря
показать весь комментарий
17.12.2025 17:55 Ответить
только вот интерес американцев и европы в том чтобы тут была построена сильная страна независимая которая станет стеной. А интерес нашего олигархата и их полит марионеток это воровать без остановки. Но вы продолжайте дальше топить за наших потужных лидеров. Я предпочту жить с адекватным руководством "з забугорья"
показать весь комментарий
17.12.2025 18:29 Ответить
Корчинский ходячий мем. Такое чувство как будто он там рехнулся окончательно сидя в 4 стенках и разговаривая сам с собой и нахваливая свои "гениальные" мысли великого политолога. Фрик на фрике, прости господи
показать весь комментарий
17.12.2025 18:27 Ответить
Це так вважають притомні? Вони у владі хіба є??
показать весь комментарий
17.12.2025 17:51 Ответить
Ще один сектант- шарлатан!
показать весь комментарий
17.12.2025 17:48 Ответить
Даремно, Він неначе підтримує Україну.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:51 Ответить
А якого дідька нам ще цей недопіп потрібен , що змінилося після того як він в Україні пропіарився , невже трумп на наш бік став після цього ? ((
показать весь комментарий
17.12.2025 17:52 Ответить
Вот уж простите!
Возражаю, господи пастор!!!
Если ваш президент ТРАМП замешан в скандале с Эпштейном
Это никак не влияет на отношение украинцев
К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ!
Мы умеем отделять зерна от плевел
Украина - это не Зеленский!
И это всем очевидно
Замарать подвиг Украины и украинцев
Не получится ни у Зеленского
Ни у Трампа
Которому надо быть поскромнее
После всех его ******** походенек
показать весь комментарий
17.12.2025 17:53 Ответить
Зелені в курсі, тому й продовжують красти і не карають нікого
Їхня ціль послабити підтримку, ну і ненажерливість
показать весь комментарий
17.12.2025 17:54 Ответить
Дякуємо, володимире олександровичу зеленський!
показать весь комментарий
17.12.2025 17:54 Ответить
А коррупция на Западе или это другое?!
показать весь комментарий
17.12.2025 18:01 Ответить
То "зять", тепер "пастор"... Коли уже "невістка" перли буде видавати?
показать весь комментарий
17.12.2025 18:05 Ответить
Так скандалы и тотальная коррупция? Нужно правильно выражаться.
показать весь комментарий
17.12.2025 18:13 Ответить
нехай америкоси брехуни слідкують за тим що трамп як лялька на руці путлера.
Чи тоне корупція?
показать весь комментарий
17.12.2025 18:23 Ответить
Не твоє свиняче діло! Твоє діло навести Трумпа на путь істинний.
показать весь комментарий
17.12.2025 18:25 Ответить
А повна політична продажність путлєру нинішньої еліти США на деяких європейських країн не загрожує?!
показать весь комментарий
17.12.2025 18:29 Ответить
 
 