Пастор Марк Бернс: корупційні скандали ускладнюють підтримку України на Заході

Наближений до Трампа проповідник і телеєвангеліст Марк Бернс заявив, що корупційні скандали в українській владі негативно впливають на імідж України серед західних партнерів і ускладнюють адвокацію подальшої допомоги.

Про це Бернс заявив в інтерв’ю українській журналістці Анні Олицькій, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Бернса, у США, зокрема серед прихильників підходу America First, зростає скепсис, коли з’являється інформація про можливі зловживання коштами, які мали бути спрямовані на війну та підтримку цивільного населення. "Це погано виглядає і створює питання: чи справді ресурси доходять до фронту і до невинних людей", - зазначив він, наголосивши, що не має співчуття до тих, хто винен у корупції, але застеріг від покарання всього суспільства через дії окремих посадовців.

Водночас Бернс підкреслив, що з духовної та гуманітарної точки зору для нього життя людей важливіше за території. "Жоден клаптик землі не вартий масових смертей і воєнних злочинів", - сказав він, коментуючи дискусію про пріоритети у війні.

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Окремо Бернс висловився щодо політичного лідерства в Україні. На його думку, питання про те, хто має очолювати державу - чоловік, військовий чи жінка, - є виключно справою українського народу. Він заявив, що не бачить перешкод для того, щоб Україну очолила жінка-президент, навівши біблійні приклади жінок-лідерок.

Коментуючи перспективи України, наближений до президента США проповідник висловив переконання, що країна має шанс на масштабне відновлення і економічне зростання. За його словами, міжнародні інвестиції та підтримка союзників можуть забезпечити Україні "вражаюче майбутнє", а світ уже добре знає українців і їхню стійкість.

Нагадаємо, нещодавно Марк Бернс вперше відвідав Україну. За його словами, поїздка суттєво змінила його уявлення про країну: замість "карти на CNN" він побачив сміливих людей, а також рішучість і стійкість суспільства в умовах війни.