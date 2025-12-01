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Новини Боротьба з корупцією Міндічгейт
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Корупційний скандал в Україні "не є корисним" для досягнення миру, - Білий дім

речниця Білого дому Керолайн Левітт

Президент США Дональд Трамп вважає, що корупційний скандал в Україні "не є корисним" для мирного врегулювання, але це не зменшує рішучості адміністрації покласти край цій війні.

Про це заявила під час пресбрифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Керолайн Левітт, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп прагне завершити війну

"Думаю, президент (Трамп – ред.) дав чітко зрозуміти, коли сказав про це минулої ночі, що корупція ніколи не буває корисною. І він не хоче, щоби відбувалися зловживання з американськими податковими доларами – саме тому він припинив нескінченні чеки, які виписувала попередня адміністрація для фінансування цієї війни", - пояснила Левітт.

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Пріоритети США

Речниця Білого дому зазначила, що тепер Сполучені Штати продають зброю НАТО, і потім все це надсилається до України.

Проте, за її словами, "це не применшує рішучості адміністрації довести війну до завершення", однак свідчить про те, що глава Білого дому ставить американський народ та платників податків на перше місце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США "дуже оптимістично" оцінюють шанси на угоду щодо завершення війни в Україні, - Білий дім

  • Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що є "хороший шанс" на укладення угоди про припинення війни Росії проти України. Однак додав, що "корупційна ситуація в Україні не є корисною".

Автор: 

корупція (5091) США (26742) Трамп Дональд (8933) Левітт Керолайн (71)
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Топ коментарі
+9
Трамп здобуде свій другий імпічмент саме за корупцію.
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01.12.2025 22:20 Відповісти
+8
Приймні він показав справжні досить специфічні пики зеленського і його друзів!
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01.12.2025 22:19 Відповісти
+7
БЛ

- літак від Катара це корупція чи ні?
- маніпуляція ринком в 60 трлн це корупція чи ні?
- Вітькоф напряму каже презику США те що диктують в Москві це за гарні очі?

Просто мовчіть
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01.12.2025 22:26 Відповісти
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Приймні він показав справжні досить специфічні пики зеленського і його друзів!
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01.12.2025 22:19 Відповісти
Штати, які мали б захищати демократичні принципи, тепер впали нижче плінтуса і натякають Україні, яка б'ється за демократію не на словах прямо зараз! що нам треба мовчати про свою корупцію - так, як Штати про свою мовчать.
США, моральний камертон, взірець для всього світу перетворилися на педофільське корумповане смердюче лайно.
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01.12.2025 22:31 Відповісти
Ви зовсім не зрозуміли суть цієї заяви. Якщо перекласти з трампонівської на людську, то це має означати, що американці сподівалися, що Міндічгейт допоможе їм змусити Україну прийняти всі їхні з ****** забаганки, але не допомогло.
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01.12.2025 22:43 Відповісти
+💯 👍🏿!

тому що українці вміють відділяти вимоги по перемир'ю від мух-міндічей

.
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02.12.2025 01:41 Відповісти
Трамп здобуде свій другий імпічмент саме за корупцію.
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01.12.2025 22:20 Відповісти
Головний підписант "зник" - все тепер відновлювати потрібно через Чебурєка
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01.12.2025 22:20 Відповісти
Тупа вівця навіть не розуміє, що вони роблять для свого майбутнього своїми руками труну для себе.
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01.12.2025 22:21 Відповісти
Нехай загнівают, лиш би наш Лідор був здоровий і багатий
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01.12.2025 22:23 Відповісти
П.О.Ц.
потужний Оплот Цивілізації
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01.12.2025 22:27 Відповісти
Зато "Tramp vodka" корупцією не пахне, як і ортодоксальний совєтнік-зять...
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01.12.2025 22:22 Відповісти
Трампон - ворюга и аферюга, и не скрывает этого.
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01.12.2025 22:24 Відповісти
БЛ

- літак від Катара це корупція чи ні?
- маніпуляція ринком в 60 трлн це корупція чи ні?
- Вітькоф напряму каже презику США те що диктують в Москві це за гарні очі?

Просто мовчіть
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01.12.2025 22:26 Відповісти
Та до чого тут корупція взагалі?!
Нелюди рашисти продовжують війну бо "бажають здолати корупцію в Україні" чи що виходить з їх заяв?! Несуть якусь маячню!
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01.12.2025 22:56 Відповісти
Не корупція не є корисною, а скандал, що викрив корупцію...наші дівчата з картонками напружили декого за Океаном?
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01.12.2025 22:28 Відповісти
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01.12.2025 22:31 Відповісти
В рижого діда корупція ще більша.
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01.12.2025 22:35 Відповісти
у нього вона "в законі"

.
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02.12.2025 01:43 Відповісти
Це правда, правда....
А заяву цю він звідки зробив? Не з літака за сто мільйонів, який йому Катар подарував?
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01.12.2025 22:35 Відповісти
сто міліонів це сам літак плюс ще стільки ж "тюнінг"

.
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02.12.2025 01:44 Відповісти
Американці узаконили корупцію в себе, закупають все по завищеним цінам, так що трильйона не вистачає, а зброї виробляють мало, запасів майже немає.

Закупка по завищеним цінам - у нас це кримінальна справа, у американців це капіталізм.

Ще треба трильйон додатково, шоб хоча б якось наздогнати Китай і росію під санкціями у виробництві зброї.
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01.12.2025 22:39 Відповісти
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01.12.2025 22:43 Відповісти
Крала влада=забирала життя в Українців мародена влада, часом прямо, часом опосередковано руками ворога , а відповідатимуть люди , котрі так помилися у виборі лідера , як й люди у США...
Але чому дивуватися, домовляються авторитарні пройдисвіти а один з них просто терорист й країни вони сприймають не як народ, а як таких самих пройдисвітів у владі - мальчікі дєрутся -мальчікі дагаваріваюцца -мальчіков наказивают ...
АМЕРИКО куди котишся ? ОТЯМСЯ!
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01.12.2025 22:48 Відповісти
що вашингтон що кремляді співають одинакову пісню, совпадєніє?
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01.12.2025 22:52 Відповісти
А корупція тут до чого? Хіба що з за неї можливість України захищатись меньша. Чи нелюди рашисти ******** цивільні міста "бо корупція в Україні"? Вони там у трампландії зовсім головою поїхали, чи цинічна брехня зараз популярна у США?!
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01.12.2025 22:53 Відповісти
Віталій, Ви неуважно читали.
Заява що "корупція заважає" досягненню миру! Й зовсім не кажуть що впливає на оборону України.
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02.12.2025 01:30 Відповісти
"Попередня адміністрація виписувала чеки для фінансування цієї війни" (с) !!!!
Ви розумієте що вони кажуть? Вони несуть маячню та рашиські наративи!!!
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02.12.2025 01:32 Відповісти
Про це кажуть теперішні засєдатєлі білого дому))Ті що педофіли,наркомани,проститутки....))Моралі вчать)
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01.12.2025 22:54 Відповісти
Не тільки, там й алкогольк є, один як мінімум.
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02.12.2025 01:34 Відповісти
Це каже той піпл, якого 4000 разів викликали на судові засідання!!!!
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01.12.2025 23:38 Відповісти
На "трамбоні" живого місця немає ,через те,що там вже давно прибиті корупційні печатки... КУЙЛО МОЖЕ ПІДТВЕРДИТИ ЯК "СВІДОК СЕКТИ ТРАМБОНА"
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01.12.2025 23:41 Відповісти
Донадьд Трамп не е корисним для України...
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02.12.2025 00:25 Відповісти
Списки Епштейна - ганьба для великої держави.
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02.12.2025 07:49 Відповісти
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02.12.2025 08:27 Відповісти
вони геноцид українців називають миром
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02.12.2025 11:55 Відповісти
 
 