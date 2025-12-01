Корупційний скандал в Україні "не є корисним" для досягнення миру, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп вважає, що корупційний скандал в Україні "не є корисним" для мирного врегулювання, але це не зменшує рішучості адміністрації покласти край цій війні.

Про це заявила під час пресбрифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Керолайн Левітт, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп прагне завершити війну

"Думаю, президент (Трамп – ред.) дав чітко зрозуміти, коли сказав про це минулої ночі, що корупція ніколи не буває корисною. І він не хоче, щоби відбувалися зловживання з американськими податковими доларами – саме тому він припинив нескінченні чеки, які виписувала попередня адміністрація для фінансування цієї війни", - пояснила Левітт.

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Пріоритети США

Речниця Білого дому зазначила, що тепер Сполучені Штати продають зброю НАТО, і потім все це надсилається до України.

Проте, за її словами, "це не применшує рішучості адміністрації довести війну до завершення", однак свідчить про те, що глава Білого дому ставить американський народ та платників податків на перше місце.

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