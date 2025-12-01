Корупційний скандал в Україні "не є корисним" для досягнення миру, - Білий дім
Президент США Дональд Трамп вважає, що корупційний скандал в Україні "не є корисним" для мирного врегулювання, але це не зменшує рішучості адміністрації покласти край цій війні.
Про це заявила під час пресбрифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Керолайн Левітт, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп прагне завершити війну
"Думаю, президент (Трамп – ред.) дав чітко зрозуміти, коли сказав про це минулої ночі, що корупція ніколи не буває корисною. І він не хоче, щоби відбувалися зловживання з американськими податковими доларами – саме тому він припинив нескінченні чеки, які виписувала попередня адміністрація для фінансування цієї війни", - пояснила Левітт.
Пріоритети США
Речниця Білого дому зазначила, що тепер Сполучені Штати продають зброю НАТО, і потім все це надсилається до України.
Проте, за її словами, "це не применшує рішучості адміністрації довести війну до завершення", однак свідчить про те, що глава Білого дому ставить американський народ та платників податків на перше місце.
- Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що є "хороший шанс" на укладення угоди про припинення війни Росії проти України. Однак додав, що "корупційна ситуація в Україні не є корисною".
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США, моральний камертон, взірець для всього світу перетворилися на педофільське корумповане смердюче лайно.
тому що українці вміють відділяти вимоги по перемир'ю від мух-міндічей
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потужний Оплот Цивілізації
- літак від Катара це корупція чи ні?
- маніпуляція ринком в 60 трлн це корупція чи ні?
- Вітькоф напряму каже презику США те що диктують в Москві це за гарні очі?
Просто мовчіть
Нелюди рашисти продовжують війну бо "бажають здолати корупцію в Україні" чи що виходить з їх заяв?! Несуть якусь маячню!
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А заяву цю він звідки зробив? Не з літака за сто мільйонів, який йому Катар подарував?
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Закупка по завищеним цінам - у нас це кримінальна справа, у американців це капіталізм.
Ще треба трильйон додатково, шоб хоча б якось наздогнати Китай і росію під санкціями у виробництві зброї.
Але чому дивуватися, домовляються авторитарні пройдисвіти а один з них просто терорист й країни вони сприймають не як народ, а як таких самих пройдисвітів у владі - мальчікі дєрутся -мальчікі дагаваріваюцца -мальчіков наказивают ...
АМЕРИКО куди котишся ? ОТЯМСЯ!
Заява що "корупція заважає" досягненню миру! Й зовсім не кажуть що впливає на оборону України.
Ви розумієте що вони кажуть? Вони несуть маячню та рашиські наративи!!!