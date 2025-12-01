РУС
862 24

Коррупционный скандал в Украине "не является полезным" для достижения мира, - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Президент США Дональд Трамп считает, что коррупционный скандал в Украине "не является полезным" для мирного урегулирования, но это не уменьшает решимости администрации положить конец этой войне.

Об этом заявила во время пресс-брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп стремится завершить войну

"Думаю, президент (Трамп. – Ред.) дал четко понять, когда сказал об этом прошлой ночью, что коррупция никогда не бывает полезной. И он не хочет, чтобы происходили злоупотребления с американскими налоговыми долларами – именно поэтому он прекратил бесконечные чеки, которые выписывала предыдущая администрация для финансирования этой войны", – пояснила Левитт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон о борьбе с коррупцией в Украине: "Лекций Киеву не будет"

Приоритеты США

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что теперь Соединенные Штаты продают оружие НАТО, а затем все это отправляется в Украину.

Однако, по ее словам, "это не умаляет решимости администрации довести войну до конца", но свидетельствует о том, что глава Белого дома ставит американский народ и налогоплательщиков на первое место.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США "очень оптимистично" оценивают шансы на соглашение о завершении войны в Украине, - Белый дом

  • Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что есть "хороший шанс" на заключение соглашения о прекращении войны России против Украины. Однако добавил, что "коррупционная ситуация в Украине не является полезной".

коррупция (8812) США (28464) Трамп Дональд (7169) Левитт Кэролайн (50)
+6
Трамп здобуде свій другий імпічмент саме за корупцію.
01.12.2025 22:20
+4
Приймні він показав справжні досить специфічні пики зеленського і його друзів!
01.12.2025 22:19
+4
БЛ

- літак від Катара це корупція чи ні?
- маніпуляція ринком в 60 трлн це корупція чи ні?
- Вітькоф напряму каже презику США те що диктують в Москві це за гарні очі?

Просто мовчіть
01.12.2025 22:26
Приймні він показав справжні досить специфічні пики зеленського і його друзів!
01.12.2025 22:19
Штати, які мали б захищати демократичні принципи, тепер впали нижче плінтуса і натякають Україні, яка б'ється за демократію не на словах прямо зараз! що нам треба мовчати про свою корупцію - так, як Штати про свою мовчать.
США, моральний камертон, взірець для всього світу перетворилися на педофільське корумповане смердюче лайно.
США, моральний камертон, взірець для всього світу перетворилися на педофільське корумповане смердюче лайно.
01.12.2025 22:31
Ви зовсім не зрозуміли суть цієї заяви. Якщо перекласти з трампонівської на людську, то це має означати, що американці сподівалися, що Міндічгейт допоможе їм змусити Україну прийняти всі їхні з ****** забаганки, але не допомогло.
01.12.2025 22:43
Трамп здобуде свій другий імпічмент саме за корупцію.
01.12.2025 22:20
Головний підписант "зник" - все тепер відновлювати потрібно через Чебурєка
01.12.2025 22:20
Тупа вівця навіть не розуміє, що вони роблять для свого майбутнього своїми руками труну для себе.
01.12.2025 22:21
Нехай загнівают, лиш би наш Лідор був здоровий і багатий
01.12.2025 22:23
П.О.Ц.
потужний Оплот Цивілізації
01.12.2025 22:27
Зато "Tramp vodka" корупцією не пахне, як і ортодоксальний совєтнік-зять...
01.12.2025 22:22
Трампон - ворюга и аферюга, и не скрывает этого.
01.12.2025 22:24
БЛ

- літак від Катара це корупція чи ні?
- маніпуляція ринком в 60 трлн це корупція чи ні?
- Вітькоф напряму каже презику США те що диктують в Москві це за гарні очі?

Просто мовчіть
01.12.2025 22:26
Та до чого тут корупція взагалі?!
Нелюди рашисти продовжують війну бо "бажають здолати корупцію в Україні" чи що виходить з їх заяв?! Несуть якусь маячню!
01.12.2025 22:56
Не корупція не є корисною, а скандал, що викрив корупцію...наші дівчата з картонками напружили декого за Океаном?
01.12.2025 22:28
01.12.2025 22:31
В рижого діда корупція ще більша.
01.12.2025 22:35
Це правда, правда....
А заяву цю він звідки зробив? Не з літака за сто мільйонів, який йому Катар подарував?
01.12.2025 22:35
Американці узаконили корупцію в себе, закупають все по завищеним цінам, так що трильйона не вистачає, а зброї виробляють мало, запасів майже немає.

Закупка по завищеним цінам - у нас це кримінальна справа, у американців це капіталізм.

Ще треба трильйон додатково, шоб хоча б якось наздогнати Китай і росію під санкціями у виробництві зброї.
01.12.2025 22:39
01.12.2025 22:43
Крала влада=забирала життя в Українців мародена влада, часом прямо, часом опосередковано руками ворога , а відповідатимуть люди , котрі так помилися у виборі лідера , як й люди у США...
Але чому дивуватися, домовляються авторитарні пройдисвіти а один з них просто терорист й країни вони сприймають не як народ, а як таких самих пройдисвітів у владі - мальчікі дєрутся -мальчікі дагаваріваюцца -мальчіков наказивают ...
АМЕРИКО куди котишся ? ОТЯМСЯ!
01.12.2025 22:48
що вашингтон що кремляді співають одинакову пісню, совпадєніє?
01.12.2025 22:52
А корупція тут до чого? Хіба що з за неї можливість України захищатись меньша. Чи нелюди рашисти ******** цивільні міста "бо корупція в Україні"? Вони там у трампландії зовсім головою поїхали, чи цинічна брехня зараз популярна у США?!
01.12.2025 22:53
А нічого, що коррупціонери крадуть кошти з бюджету України? А на ці кошти можна закуповувати зброю чи будувати фортифікаційні споруди, які збережуть життя військових... І ще можна привести багато прикладів, як більш доцільно використати гроші.
01.12.2025 22:59
Про це кажуть теперішні засєдатєлі білого дому))Ті що педофіли,наркомани,проститутки....))Моралі вчать)
01.12.2025 22:54
 
 