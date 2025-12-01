Коррупционный скандал в Украине "не является полезным" для достижения мира, - Белый дом
Президент США Дональд Трамп считает, что коррупционный скандал в Украине "не является полезным" для мирного урегулирования, но это не уменьшает решимости администрации положить конец этой войне.
Об этом заявила во время пресс-брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, информирует Цензор.НЕТ.
Трамп стремится завершить войну
"Думаю, президент (Трамп. – Ред.) дал четко понять, когда сказал об этом прошлой ночью, что коррупция никогда не бывает полезной. И он не хочет, чтобы происходили злоупотребления с американскими налоговыми долларами – именно поэтому он прекратил бесконечные чеки, которые выписывала предыдущая администрация для финансирования этой войны", – пояснила Левитт.
Приоритеты США
Пресс-секретарь Белого дома отметила, что теперь Соединенные Штаты продают оружие НАТО, а затем все это отправляется в Украину.
Однако, по ее словам, "это не умаляет решимости администрации довести войну до конца", но свидетельствует о том, что глава Белого дома ставит американский народ и налогоплательщиков на первое место.
- Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что есть "хороший шанс" на заключение соглашения о прекращении войны России против Украины. Однако добавил, что "коррупционная ситуация в Украине не является полезной".
США, моральний камертон, взірець для всього світу перетворилися на педофільське корумповане смердюче лайно.
потужний Оплот Цивілізації
- літак від Катара це корупція чи ні?
- маніпуляція ринком в 60 трлн це корупція чи ні?
- Вітькоф напряму каже презику США те що диктують в Москві це за гарні очі?
Просто мовчіть
Нелюди рашисти продовжують війну бо "бажають здолати корупцію в Україні" чи що виходить з їх заяв?! Несуть якусь маячню!
А заяву цю він звідки зробив? Не з літака за сто мільйонів, який йому Катар подарував?
Закупка по завищеним цінам - у нас це кримінальна справа, у американців це капіталізм.
Ще треба трильйон додатково, шоб хоча б якось наздогнати Китай і росію під санкціями у виробництві зброї.
Але чому дивуватися, домовляються авторитарні пройдисвіти а один з них просто терорист й країни вони сприймають не як народ, а як таких самих пройдисвітів у владі - мальчікі дєрутся -мальчікі дагаваріваюцца -мальчіков наказивают ...
АМЕРИКО куди котишся ? ОТЯМСЯ!