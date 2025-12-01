Коррупционный скандал в Украине "не является полезным" для достижения мира, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп считает, что коррупционный скандал в Украине "не является полезным" для мирного урегулирования, но это не уменьшает решимости администрации положить конец этой войне.

Об этом заявила во время пресс-брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп стремится завершить войну

"Думаю, президент (Трамп. – Ред.) дал четко понять, когда сказал об этом прошлой ночью, что коррупция никогда не бывает полезной. И он не хочет, чтобы происходили злоупотребления с американскими налоговыми долларами – именно поэтому он прекратил бесконечные чеки, которые выписывала предыдущая администрация для финансирования этой войны", – пояснила Левитт.

Приоритеты США

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что теперь Соединенные Штаты продают оружие НАТО, а затем все это отправляется в Украину.

Однако, по ее словам, "это не умаляет решимости администрации довести войну до конца", но свидетельствует о том, что глава Белого дома ставит американский народ и налогоплательщиков на первое место.

