Пораженный украинским дроном российский танкер начал тонуть у нефтяного терминала в Новошахтинске

Пораженный украинским беспилотником российский нефтяной танкер начал тонуть вблизи морского терминала Новошахтинского завода нефтепродуктов РФ.

Танкер начал тонуть возле терминала нефтепродуктов

Три дня назад, 15 декабря, украинские силы уже наносили удар по этому району — тогда пожар вспыхнул примерно в 850 метрах от танкера, поврежденного во время нынешней атаки. Сам танкер был атакован в ночь на 18 декабря. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении судна, а также о погибших и раненых среди членов его экипажа.

В местных пабликах очевидцы отмечали, что атака на регион, вероятно, была осуществлена с применением реактивных беспилотников.

По словам очевидцев, после поражения судно начало погружаться под воду: кормовую часть подтопило почти до уровня надстройки. Район удара оперативно окружили, а сам танкер оградили боновыми заграждениями. Вследствие атаки были повреждены ходовая рубка и корпус судна, в машинном и румпельном отделениях образовались пробоины, возник пожар.

Что известно о танкере

Впоследствии выяснилось, что поражение получил танкер "Валерий Горчаков", построенный в 1969 году. Изначально судно построили в Румынии как речной сухогруз проекта 1565, однако в 2004 году его переоборудовали в нефтеналивной танкер для перевозки нефтепродуктов всех классов.

Длина судна составляет 138,8 метра, ширина — 16,7 метра, высота борта — 5,5 метра, осадка — около 3 метров. Дедвейт танкера — 5,1 тысячи тонн. Владельцем судна является компания Volgo-Balt Service.

