Новости Удары по нефтепортам РФ
Пораженный украинским дроном российский танкер начал тонуть у нефтяного терминала в Новошахтинске

российский танкер Горчаков

Пораженный украинским беспилотником российский нефтяной танкер начал тонуть вблизи морского терминала Новошахтинского завода нефтепродуктов РФ. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Милитарный.

Танкер начал тонуть возле терминала нефтепродуктов

российский танкер Горчаков

Три дня назад, 15 декабря, украинские силы уже наносили удар по этому району — тогда пожар вспыхнул примерно в 850 метрах от танкера, поврежденного во время нынешней атаки. Сам танкер был атакован в ночь на 18 декабря. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении судна, а также о погибших и раненых среди членов его экипажа.

В местных пабликах очевидцы отмечали, что атака на регион, вероятно, была осуществлена с применением реактивных беспилотников.

По словам очевидцев, после поражения судно начало погружаться под воду: кормовую часть подтопило почти до уровня надстройки. Район удара оперативно окружили, а сам танкер оградили боновыми заграждениями. Вследствие атаки были повреждены ходовая рубка и корпус судна, в машинном и румпельном отделениях образовались пробоины, возник пожар.

Смотрите также: Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ Dashan, - источники. ВИДЕО

Что известно о танкере

Впоследствии выяснилось, что поражение получил танкер "Валерий Горчаков", построенный в 1969 году. Изначально судно построили в Румынии как речной сухогруз проекта 1565, однако в 2004 году его переоборудовали в нефтеналивной танкер для перевозки нефтепродуктов всех классов.

российский танкер Горчаков

Длина судна составляет 138,8 метра, ширина — 16,7 метра, высота борта — 5,5 метра, осадка — около 3 метров. Дедвейт танкера — 5,1 тысячи тонн. Владельцем судна является компания Volgo-Balt Service.

Читайте также: Украина осуществила рекордное количество атак по нефтяной инфраструктуре России в ноябре, — Bloomberg

попь'ють раставчанє "нафтусі" від пана Мадяра

.
В танкерному бізнесі танкер віком від 15 років вже вважається потенційно нерентабельним і небезпечним, і в нормальних компаніях іх вже стараються продати і позбутися іх..... А тут просто плаваючий раритет майже 60 літнього віку.....І що цікаво- в цій недокраіні усе таке- що літаки, що кораблі, що авто, Просто живий іжахливий приклад для інших краін як не треба і як не можна жити......
