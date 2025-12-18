Уражений українським дроном російський танкер почав тонути біля нафтового терміналу у Новошахтинську

Уражений українським безпілотником російський нафтовий танкер почав тонути поблизу морського термінала Новошахтинського заводу нафтопродуктів РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Мілітарний.

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Танкер почав тонути біля термінала нафтопродуктів

Три дні тому, 15 грудня, українські сили вже завдавали удару по цьому району — тоді пожежа спалахнула приблизно за 850 метрів від танкера, пошкодженого під час нинішньої атаки. Сам танкер був атакований у ніч на 18 грудня. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь повідомив про пошкодження судна, а також про загиблих і поранених серед членів його екіпажу.

У місцевих пабліках очевидці зазначали, що атаку на регіон, ймовірно, було здійснено із застосуванням реактивних безпілотників.

За словами очевидців, після ураження судно почало занурюватися під воду: кормову частину підтопило майже до рівня надбудови. Район удару оперативно оточили, а сам танкер огородили боновими загородженнями. Унаслідок атаки були пошкоджені ходова рубка та корпус судна, у машинному й румпельному відділеннях утворилися пробоїни, виникла пожежа.

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Що відомо про танкер

Згодом з’ясувалося, що ураження зазнав танкер "Валерий Горчаков", збудований у 1969 році. Спочатку судно спорудили в Румунії як річковий суховантаж проєкту 1565, однак у 2004 році його переобладнали в нафтоналивний танкер для перевезення нафтопродуктів усіх класів.

Довжина судна становить 138,8 метра, ширина — 16,7 метра, висота борту — 5,5 метра, осадка — близько 3 метрів. Дедвейт танкера — 5,1 тисячі тонн. Власником судна є компанія Volgo-Balt Service.

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