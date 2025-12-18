Уражений українським дроном російський танкер почав тонути біля нафтового терміналу у Новошахтинську
Уражений українським безпілотником російський нафтовий танкер почав тонути поблизу морського термінала Новошахтинського заводу нафтопродуктів РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Мілітарний.
Танкер почав тонути біля термінала нафтопродуктів
Три дні тому, 15 грудня, українські сили вже завдавали удару по цьому району — тоді пожежа спалахнула приблизно за 850 метрів від танкера, пошкодженого під час нинішньої атаки. Сам танкер був атакований у ніч на 18 грудня. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь повідомив про пошкодження судна, а також про загиблих і поранених серед членів його екіпажу.
У місцевих пабліках очевидці зазначали, що атаку на регіон, ймовірно, було здійснено із застосуванням реактивних безпілотників.
За словами очевидців, після ураження судно почало занурюватися під воду: кормову частину підтопило майже до рівня надбудови. Район удару оперативно оточили, а сам танкер огородили боновими загородженнями. Унаслідок атаки були пошкоджені ходова рубка та корпус судна, у машинному й румпельному відділеннях утворилися пробоїни, виникла пожежа.
Що відомо про танкер
Згодом з’ясувалося, що ураження зазнав танкер "Валерий Горчаков", збудований у 1969 році. Спочатку судно спорудили в Румунії як річковий суховантаж проєкту 1565, однак у 2004 році його переобладнали в нафтоналивний танкер для перевезення нафтопродуктів усіх класів.
Довжина судна становить 138,8 метра, ширина — 16,7 метра, висота борту — 5,5 метра, осадка — близько 3 метрів. Дедвейт танкера — 5,1 тисячі тонн. Власником судна є компанія Volgo-Balt Service.
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